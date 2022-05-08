هوندا تبدأ إنتاج أحدث سياراتها من طراز إنتيجرا موديل 2023 رسمياً.. صور

كشفت شركة هوندا عن خططها المستقبلية لبدء إنتاج سيارة إنتيجرا موديل 2023 الجديدة كلياً في مصنع العلامة بولاية أوهايو الأمريكية، ويذكر أن السيارة مطروحة للبيع في الولايات المتحدة الامريكية تحت اسم علامة أكيورا الفاخرة التابعة لهوندا.

هوندا تبدأ إنتاج احدث سياراتها من طراز إنتيجرا موديل 2023 رسمياً

المواصفات الفنية لسيارة هوندا انتيجرا موديل 2023

وستنطلق هوندا إنتيجرا العالمية بمحرك 1.5 لتر 4 سلندر تيربو مشترك مع سيفيك Si، غالباً بقوة 200 حصان وعزم 260 نيوتن متر، متصل بناقل يدوي 6 سرعات ونظام دفع أمامي.

هوندا تبدأ إنتاج احدث سياراتها من طراز إنتيجرا موديل 2023 رسمياً

كما حصلت السيارة على جنوط 19 إنش داكنة جديدة ومكابح بريمبو عالية الأداء، مع لمسات سوداء متعددة في الخارجية، على السقف وأغطية المرايا الجانبية.

تشارك إنتيجرا نفس المنصة والمقصورة الداخلية مع موديل سيفيك الجديد، بالإضافة لتقنيات ترفيهية حديثة ومزايا فاخرة تعمل على توفير تجربة قيادة سلسة ومريحة.

هوندا تبدأ إنتاج احدث سياراتها من طراز إنتيجرا موديل 2023 رسمياً

تتميز إنتيجرا من الخارج بمصابيح أمامية ونهارية LEDبارزة مع طلاء أسود داكن للشبك ومصابيح الضباب الدائرية، وطلاء أصفر خارجي مقتبس من هوندا NSXالحالية يعطيها طابعاً رياضياً فريداً من نوعه.

هوندا تبدأ إنتاج احدث سياراتها من طراز إنتيجرا موديل 2023 رسمياً

سعر سيارة هوندا انتيجرا موديل 2023

أعلنت هوندا مؤخراً عن سعر السيارة الذي يبدأ من 32,000 دولار،