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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس.. إنقاذ 49 مهاجرا  غير شرعيا من الغرق

هجرة غير شرعية -
هجرة غير شرعية - ارشيفي

تمكنت ثلاث وحدات بحرية تابعة للقوات البحرية التونسية ، صباح اليوم الأربعاء، من إنقاذ 49 مهاجرا غير شرعيا  من جنسيات إفريقية مختلفة من بينهم 23 امرأة، وفق بيان أصدرته وزارة الدفاع الوطني.


وأوضحت الوزارة، أن المهاجرين غير النظاميين كانوا على متن مركب على بعد 5 أميال شمال شرق العوابد (ولاية صفاقس)، مضيفة أنه تم نقلهم إلى ميناء الصيد البحري بصفاقس، وتسليمهم إلى الحرس الوطني بالمكان لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.

وأكدت أنه بالتحري معهم، صرحوا بأن أعمارهم تتراوح بين 20 و40 سنة، وأنهم أبحروا من سواحل العوابد بصفاقس خلال ليلة أمس الثلاثاء بنية اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه الفضاء الأوروبي.

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