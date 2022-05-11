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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أستاذ تمويل واستثمار: مزيد من العقوبات الاقتصادية على روسيا يعني سوء الأوضاع أكثر.. فيديو

الدكتورهشام إبراهيم،
الدكتورهشام إبراهيم، استاذ التمويل والاستثمار

قال الدكتورهشام إبراهيم، استاذ التمويل والاستثمار، إن هناك موجة كبيرة من الغضب بالدول الإقتصادية الكبرى على راسها أمريكا والمانيا ودول الإتحاد الأوربي، خاصة بعد تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

 

وأضاف هشام إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن توقيع مزيد من العقوبات الاقتصادية على روسيا يؤدى إلى سوء الاوضاع أكثر، وزيادة معدلات التضخم في العالم.

 

وتابع أستاذ التمويل والإستثمار، أن  هناك توقعات سلبية أداء ااقتصاد الالماني بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدا أن  ضغوط التضخم العالملي ترفع سعار الطاقة والسلع الغذائية لمستويات قياسية.

 

وأشار هشام إبراهيم إلى ان الدول النامية يجب أن تظهر غضبتها على ما يحث من أحداث لانها لن تتحمل ما يحدث حتى مع توافر السلع لديها. 

 

الاتحاد الاوربى استثمار روسيا المانيا الاستثمار

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