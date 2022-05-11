أحمد موسى يعرض تقريرا حول حركة البيع والشراء بمحلات الذهب

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تم عمل تقرير من سوق الذهب لمعرفة حركة البيع و الشراء بمحلات الذهب بـ ميدان الجامع.

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد "، أن أسعار الذهب كل يوم مختلفة، والتقرير سيوضح حالة الاقبال على البيع أم الشراء.

وقال صاحب محل ذهب، إن هناك طلبا كبيرا على شراء الذهب، وهو السبب فى ارتفاع الأسعار، ومن يقول بغلق محلات الذهب، أمر غير صحيح.

ولفت صاحب محل آخر إلى أن الاقبال على شراء السبيكة، و الجنيه الذهب، أكثر من الإقبال على شراء الذهب العادي.

وأشار ثالث إلى أن هناك عددا من محلات الذهب قامت بالغلق بسبب الأسعار، والتغير المستمر فى الأسعار.