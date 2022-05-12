حدث ليلا.. دار الإفتاء: اللهم ارحم كل شهيد دافع عن الحق والوطن.. إسرائيل تعلن نتائج التحقيق الأولي في استشهاد شيرين أبوعاقلة

نشر موقع صدى البلد عددا من الاخبار الهامة خلال الساعات الماضية ننشر ابرزها فى التقرير التالى:

دار الإفتاء: اللهم ارحم كل شهيد دافع عن الحق والوطن

دعت دار الإفتاء المصرية في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بالرحمة لشهداء الوطن والحق.





الخارجية السعودية تدين الهجوم الإرهابي على نقطة أمنية بشمال سيناء

أصدرت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس، بيانًا أدانت فيه بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تمركز أمنية شمال سيناء، وأدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الجنود.





إثيوبيا تطلب رسميًا مواجهة منتخب مصر على ملعب الهلال السوداني

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن تقدم إثيوبيا بطلب رسمي لخوض مباراتها أمام منتخب مصر في الجولة الثانية بتصفيات كأس الأمم الإفريقية على ملعب الهلال السوداني بالخرطوم.



كوريا الشمالية تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد، في حالة وصفتها وسائل الإعلام الحكومية بأنها ”حادثة طوارئ وطنية خطيرة“.



هيجبلي جلطة.. ياسمين عبد العزيز تمزح مع زوجها أحمد العوضي.. فيديو

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز فيديو طريف عن زوجها الفنان أحمد العوضي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.



بالخطأ.. زوج يصيب زوجته بطلق ناري في سوهاج

أصيبت ربة منزل في نهاية العشرينات من العمر، بطلق ناري فتحتي دخول وخروج بالساق اليُسرى؛ إثر خروج طلق ناري عن طريق الخطأ من سلاح كان بحوزة زوجها، أثناء فضها مشاجرة بينه وبين شقيقها، بمركز طما شمال محافظة سوهاج.



حارس المصري يتعرض لحادث وينقل وأسرته للمستشفى

أصيب أحمد مسعود، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، بكسر في الكوع وإشتباه خلع بالكتف، إثر تعرضه لحادث سير أثناء تواجده بمسقط رأسه بمدينة إهناسيا في محافظة بني سويف.



لم يحسم قاتلها.. إسرائيل تعلن نتائج التحقيق الأولي في استشهاد شيرين أبوعاقلة

أعلن الجيش الإسرائيلي، نتائج تحقيق أولي أجراه بشأن استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في مخيم جنين، يوم الأربعاء، خلال تغطيتها لمحاولة اقتحام إسرائيلية للمخيم.



خدمات العيادات الصديقة للشباب والمراهقين بوزارة الصحة والسكان..تفاصيل

نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، معلومات عن الخدمات المجانية التي تقدمها العيادات الصديقة للشباب والمراهقين بوزارة الصحة.

