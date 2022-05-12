عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل العجينة المورقة بطريقة سهلة وناجحة وتصلح للتخزين

العجينة المورقة
العجينة المورقة

تقدم الشيف عظيمة حمدى طريقة العجينة المورقة بطريقة سهلة وناجحة وتصلح للتخزين، لإعداد الكثير من أصناف الطعام بها .

txt

طريقة عمل عجينة السمبوسك في المنزل

txt

مميز على السفرة.. طريقة تحضير رقاق طري


المقادير 


كيلو دقيق جميع الاستخدامات 
نص كجم زبدة 
٣ م ك زيت 
٢ م ك خل 
م ص ملح 
ماء  للعجن حوالي نص لتر حسب نوع الدقيق 

 

طريقة العجينة المورقة


نخلط المكونات  ماعدا الزبدة وتعجن بالماء وترتاح نص ساعة
ثم تبشر الزبدة باردة وتفرد العجين وتبشر عليها  الزبدة وتغلق من الناحية اليمني واليسري ومن فوق ومن تحت  كالمربع وتفرد بالشوبك ثم تطوي مرة اخري  وتدخل الثلاجه ١٠ دقايق 
وتخرج نفردها مرة اخري وتطوي  ثلاث مرات  بنفس الطريقة وترتاح بين كل مرة والأخري حتي تورق
تدخل الثلاجة ٢٠ دقيقة وليس ١٠ دقايق 
تكرر العمليه بالفرد  والثني وبين كل مرة ترتاح في الثلاجه ٢٠ دقيقة 
تكرر العملية ٦ مرات  حتي تورق 
تقطع حسب الرغبة ويصلح حفظها بالفريزر في بلاستيك التغليف الصحي  لحين استخدامه في المخبوزات وغيرها من الحلو والحادق .

عجينة السمبوسك طريقة عمل المكونات العجينة المورقة العجينة طريقة العجينة المورقة ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استشهاد اللواءين منتصر أبو دقة وأحمد محيي عقب مأمورية مطاردة مستريح أسوان

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 12-5-2022.. فيديو

مجبتش إزازة خمرة.. قصة طلاق البلوجر "أحلام عادل" وأغرب سبب للانفصال

أول ظهور لـ أبو هشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري | شاهد

رؤيا منامية.. قصة تنبؤ الشهيدة شيرين أبو عاقلة بوفاتها

كريم النبوى توأم نور.. يهوى كرة القدم ولا يفكر في التمثيل.. صور

الشرطة كانت هاتقبض عليها بالمكسيك.. لماذا يهاجم الجمهور مايان السيد وكيف ردت؟|صور

انفصال البلوجر أحلام عادل عن زوجها بعد أسابيع من الزفاف الأسطوري

موضوعات متعلقة

بضرب صباعي في عنيها وأنا نايم.. دياب: شوهت مراتي بعد شهرين جواز | فيديو

أب طرده أبناؤه ويعيش بالمقابر: مراتي بتقول هتضربني بالشبشب لو رجعت بيتي..فيديو

كنت قد الكلمة وبقيتي مراتي.. علي غزلان يوجه رسالة لزوجته في عيد الحب| شاهد

ياسمين رئيس.. هادي الباجوري: معنديش مشكلة مراتي تتباس في أعمالها.. فيديو

ترشيحاتنا

4 حالات يسقط فيها صرف تعويض المرض بقانون المعاشات الجديد.. تعرف عليها

منها الإسكندرية .. الأرصاد: سقوط أمطار اليوم على السواحل الشمالية الغربية

لم ننحاز.. الكاف: قرار ملعب نهائي أفريقيا في المغرب ملزم للجميع

رئيس الوزراء يُغادر إلى تونس للمشاركة في أعمال اللجنة العليا المشتركة

أمر يسير يزيد البركة ويخفف عنك أعباء الدنيا ومشكلاتها.. احرص على فعله

جوجل تعلن رسميا عن هاتف Pixel 6a.. سعر ومواصفات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صناع مسلسل انحراف في ندوة صدى البلد| روجينا: أرفض ظلم المرأة.. لوسي: شيلت حواجبي بالموس.. رؤوف عبد العزيز: اختارنا قصة المسلسل من 50 قضية حقيقية

القوات المسلحة: مقتل 23 تكفيرياً بشمال سيناء واستشهاد 5 من قوات إنفاذ القانون

الشيطان صفق لها.. كيف أقنعت امرأة زوجها العرفي بقتل عشيقها والتمثيل بجثته؟

بريانكا شوبرا المثيرة للجدل.. ملكة جمال بوليوود تخطف التريند..ما قصتها؟

فيديو

صناع مسلسل انحراف في ندوة صدى البلد| روجينا: أرفض ظلم المرأة.. لوسي: شيلت حواجبي بالموس.. رؤوف عبد العزيز: اختارنا قصة المسلسل من 50 قضية حقيقية

الرئيس طالبنا بتطوير المنظومة القضائية وتحسين الخدمات .. أبرز تصريحات وزير العدل..فيديوجراف

رامي الطمباري: مسلسل انحراف ناقش قضايا حراقة.. والمخدرات تخلق عالما موازيا

يدرس في أمريكا ولا يهوى الفن.. شقيق نور النبوي التوأم

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

إبراهيم النجار

هبّة شعبية أم انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

محمد شعبان

موتوا بغيظكم .. مصر باقية

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

محمد جمال دسوقي

شكرا أبطال المداح .. أديتم باتقان فأحببناكم !

اﻟﻤﺰﻳﺪ