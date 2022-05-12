طريقة عمل العجينة المورقة بطريقة سهلة وناجحة وتصلح للتخزين

تقدم الشيف عظيمة حمدى طريقة العجينة المورقة بطريقة سهلة وناجحة وتصلح للتخزين، لإعداد الكثير من أصناف الطعام بها .



المقادير



كيلو دقيق جميع الاستخدامات

نص كجم زبدة

٣ م ك زيت

٢ م ك خل

م ص ملح

ماء للعجن حوالي نص لتر حسب نوع الدقيق

طريقة العجينة المورقة



نخلط المكونات ماعدا الزبدة وتعجن بالماء وترتاح نص ساعة

ثم تبشر الزبدة باردة وتفرد العجين وتبشر عليها الزبدة وتغلق من الناحية اليمني واليسري ومن فوق ومن تحت كالمربع وتفرد بالشوبك ثم تطوي مرة اخري وتدخل الثلاجه ١٠ دقايق

وتخرج نفردها مرة اخري وتطوي ثلاث مرات بنفس الطريقة وترتاح بين كل مرة والأخري حتي تورق

تدخل الثلاجة ٢٠ دقيقة وليس ١٠ دقايق

تكرر العمليه بالفرد والثني وبين كل مرة ترتاح في الثلاجه ٢٠ دقيقة

تكرر العملية ٦ مرات حتي تورق

تقطع حسب الرغبة ويصلح حفظها بالفريزر في بلاستيك التغليف الصحي لحين استخدامه في المخبوزات وغيرها من الحلو والحادق .