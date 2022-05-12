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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ أسيوط: ضبط 1.5طن مضبوطات متنوعة غير صالحة خلال 13 حملة بيطرية

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية التنسيق بين مديريات الطب البيطري والصحة والتموين وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين لشن حملات على الأسواق ومنافذ وأماكن بيع اللحوم والدواجن والأسماك بمراكز وقرى المحافظة.

 وذلك للتأكد من سلامة السلع والمواد الغذائية واللحوم والمذبوحات والاطمئنان على صلاحيتها للاستهلاك للحفاظ على صحة المواطنين ومحاربة كافة صور الإستغلال التجاري وحماية جمهور المستهلكين من الغش.

 

وشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وضبط كل من تسول له نفسه الاتجار بصحة المواطنين، لافتاً إلى تحرير 27 مخالفة ومحضر وضبط 1.5طن مضبوطات متنوعة غير صالحة خلال شهر.

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وأوضح الدكتور ممدوح كامل بداري مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط إنه تم شن 13 حملة بالإشتراك والتعاون بين إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم برئاسة الدكتور ناصر حسين التابع لمديرية الطب البيطري مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والرقابة الإدارية والرقابة التجارية ومديرية التموين وذلك خلال شهر أبريل الماضي وهو ما أسفر عن تحرير 27 مخالفة ومحضر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وضبط 1.5 طن مضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومنتهية الصلاحية من بينها 986 كيلوجرام لحوم مضبوطة غير صالحة و412.5 كيلو دواجن وطيور غير صالحة وسحب عينات فضلاً عن ضبط 26.5 كيلو كبدة غير صالحة و162 كيلو أسماك غير صالحة للاستهلاك .

 

وأضاف أنه تم الكشف علي اللحوم والدواجن والأسماك التي يتم توريدها إلي المدارس الحكومية والمعاهد الأزهرية والمستشفيات المركزية وإدارة قوات الأمن المركزي وسجن أسيوط العام بكميات تصل إلى 18.5 طن لحوم بلدية ومستوردة تقريباً ، و10.5 طن دواجن و69 كيلو جرام أسماك بالاضافة إلى المرور على 20 مجزر لمتابعة العمل بها والمذبوحات التي وصلت إلى عدد 5335 حيوانات كبيرة و 12850 من الدواجن.

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