جوجل تعلن عن الإصدار التجريبي الثاني من "أندرويد 13" بميزات وتحسينات جديدة

أعلنت شركة جوجل Google، ضمن أحداث مؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O 2022، عن الإصدار التجريبي لنظام التشغيل "أندرويد 13" مع مجموعة من الميزات والتحسينات الجديدة.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، سيصل الإصدار التجريبي التالي Android 13 Beta 3، في شهر يونيو المقبل، بينما لن تعلن شركة جوجل عن الإصدار المستقر من نظامها التشغيلي أندرويد 13، قبل شهر سبتمبر 2022.

ويحتوي الإصدار التجريبي الثاني من أندرويد 13، على مجموعة من الميزات الجديدة، تشمل إذنا جديدا لإرسال الإشعارات، ومنتقي صور يحمي الخصوصية، وأذونات محسنة للاقتران مع الأجهزة القريبة والوصول إلى ملفات الوسائط.

مميزات نظام التشغيل أندرويد 13

1. إضافة معيار RCS للرسائل:

قالت جوجل إنها ستوفر دعما خاصا لمعيار RCS في تطبيق الرسائل النصية على أندرويد 13، في وقت لاحق من هذا العام مع الإطلاق التجريبي للتشفير من طرف إلى طرف للمحادثات الجماعية.

2. ميزة Material You :

حصلت ميزة Material You، التي توفر تصميما متعدد الأبعاد على مجموعة من التحسينات المرئية بنظام التشغيل أندرويد 13، مع إمكانية التحكم بشكل أكثر تفصيلا في الألوان وشاشة القفل، حيث ستتوفر أنظمة ألوان Material You القابلة للتخصيص الآن كـ سمات محددة مسبقا، يمكن ضبطها للتطبيقات الخارجية أيضا.

مميزات نظام التشغيل أندرويد 13

3. المزيد من قيود الخصوصية:

وضعت شركة جوجل المزيد من قواعد الخصوصية بنظام التشغيل أندرويد 13، مما يمنع التطبيقات من الوصول إلى المعلومات الشخصية والوسائط على هواتف أندرويد، مما سيجبر تطبيقات الطرف الثالث من الحصول على إذن لإرسال الإشعارات، بالإضافة إلى فلتر جديد يتيح تقييد وصول التطبيقات إلى صور معينة بدلا من الوصول إلى جميع الصور على الهاتف.

4. تعيين لغة مختلفة عن لغة النظام:

من خلال نظام التشغيل أندرويد 13، سيتمكن جميع مستخدمو الأجهزة الذكية العاملة بنظام التشغيل أندرويد، تعيين لغة مختلفة لكل تطبيق، بدون الحاجة إلى تغيير اللغة الخاصة بالنظام ككل، حيث سيسمح نظام جوجل القادم، باستخدام لغة منفصلة لكل تطبيق مختلفة عن لغة النظام نفسه.

