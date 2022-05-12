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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

جوجل تعلن رسميا عن هاتف Pixel 6a.. سعر ومواصفات

هاتف جوجل Pixel 6a
هاتف جوجل Pixel 6a

أعلنت شركة جوجل Google الأمريكية، عن مجموعة أجهزة جديدة ضمن مؤتمرها السنوي للمطورين والمعروف باسم Google I/O 2022، وكان أبرز ما تم الإعلان عنه بهذا الحدث هو هاتف Pixel 6a، وإطلاق النسخة التجريبية من نظام التشغيل "أندرويد 13" لعدد من أجهزة العلامات التجارية الكبرى.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشفت جوجل النقاب أخيرا عن هاتفها الجديد Google Pixel 6a، وهو يعد الخيار الأقل تكلفة في تشكيلة هواتف الشركة "بكسل 6"، ونظرا للميزات التي يقدمها الهاتف مقارنة بالسعر الذي ينطلق به على عكس الإصدارات السابقة بالسلسلة، أطلقت عليه "جوجل" لقب "الهاتف المثالي في الفئة الاقتصادية.

 

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سعر ومواصفات هاتف جوجل Pixel 6a

ينطلق هاتف جوجل الجديد Google Pixel 6a، مقابل سعر أقل من سابقيه Pixel 6 وPro Pixel 6، وهو نفس سعر الجيل السابق الخاص بهاتف Pixel 5a، ويبلغ سعره حوالي 449 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 8200 جنيه مصري).

وبالنسبة لمواصفاته، يأتي هاتف جوجل Pixel 6a، بتصميم مشابه لإصدارات السلسلة السابقة، ويتميز بشاشة صغيرة الحجم من نوع OLED، يبلغ قياسها 6.1 بوصة، بدقة 2400 × 1080 بكسل، وتدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتز.

وجهزته جوجل بتصميم مشابه جدا لهواتف Pixel 6 الأخرى، حيث يتميز بإطار من الألومنيوم، مع طبقة حماية للشاشة مصنوعة من زجاج Gorilla Glass 3، وأصبح الجزء الخلفي من الهاتف الآن مصنوعا من البلاستيك على عكس الإصدارات السابقة للشركة، كما يدعم هاتف Pixel 6a مقاومة الغبار والماء وفقا لمعيار IP67، مما يجعله يتحمل البقاء في الماء لمدة 30 دقيقة حتى عمق 1 متر.

هاتف جوجل Pixel 6a

ويعمل هاتف جوجل الجديد Pixel 6a، بمعالج الشركة Google Tensor، والمطور بدقة تصنيع 5 نانومتر، إلى جانب وجود شريحة أمان Titan M2، كما يأتي الهاتف مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية تبلغ سعتها 128 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

ويتميز الجزء الخلفي من هاتف Pixel 6a، بتصميم جوجل المميز على شكل شريط بعرض الجهاز، مع مصفوفة كاميرا معاد تصميمها قليلا، تضم كاميرتان خلفيتان بكاميرا رئيسية جديدة بدقة 12.2 ميجابكسل f1.7 ثنائية البكسل مع تثبيت بصري للصورة، الكاميرا الأخرى تضم مستشعر فائق الاتساع بدقة 12 ميجابكسل f2.2 الموجودة في الهاتفين الآخرين من هواتف Pixel 6، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

هاتف جوجل Pixel 6a

وتشمل الميزات الأخرى بهاتف Pixel 6a، شاشة تعمل دائما وتضم مستشعر بصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة، كما أنه يدعم العمل مع شبكات اتصال الجيل الخامس 5G، بالإضافة إلى مكبرات صوت استريو، وميكروفونات مزدوجة، إلى جانب دعم HDR، وشبكات ”Bluetooth 5.2″ و“Wi-Fi 6e.

ويحزم هاتف Pixel 6a، بطارية تبلغ قوتها 4410 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات، ووفقا للشركة تدوم البطارية لأكثر من 24 ساعة من الاستخدام المنتظم وما يصل إلى 72 ساعة مع وضع Extreme Battery Saver الجديد، كما تعد جوجل بدعم الهاتف لمدة خمس سنوات من التحديثات الأمنية، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 12.

ويتوفر هاتف Pixel 6a، بـ 3 خيارات من الألوان هي: الأبيض والأسود والأخضر الفاتح، وسيتوفر الهاتف للبيع رسميا في شهر يوليو المقبل.

هاتف جوجل Pixel 6a
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