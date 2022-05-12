العفو الرئاسي: ننظر في قضايا حرية الرأي والتعبير وليس العنف والإرهاب.. فيديو

قال كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن اللجنة تعمل هذه المرة في ظروف مختلفة، مؤكدا أنه ننظر في قضايا حرية الرأي والتعبير ولا ننظر لقضايا العنف والإرهاب.

وأضاف كريم السقا، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أنه نتلقى طلبات العفو الرئاسي عن طريق أعضاء اللجنة ومنظمات المجتمع المدنى.

وتابع عضو لجنة العفو الرئاسي، أن ملف الحبس الاحتياطي سيفتح في الحوار الوطني وقد يتم طرح بدائل عنه.

وأشار كريم السقا إلى أن عدد الطلبات التي قدمت حتى الآن بلغ عدة مئات بالإضافة لقائمة جاري العمل عليها حالياً مكونة من 900 اسم وسيتم إرسالها لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، قريباً لإقرارها في أقرب وقت.

