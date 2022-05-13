عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالإنفوجراف.. اقتصادية قناة السويس توقع 6 مذكرات تفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر

مشروعات المنطقة الاقتصادية
مشروعات المنطقة الاقتصادية

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر لها، أن الهيئة قامت بتوقيع 6 مذكرات تفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء مع كبرى الشركات والتحالفات العالمية، لإقامة منشآت ومجمعات صناعية بمنطقة السخنة لإنتاج الوقود الأخضر واستخدامه في أغراض تموين السفن أو التصدير للأسواق الخارجية.

المركز القومي يحتفي بأفلام مسابقة الطلبة الفائزة بمهرجان الإسماعيلية

وكشف البيان الصادر بالإنفوجراف عن الشركات أطراف مذكرات التفاهم وكذلك الاستثمارات والطاقة الإنتاجية لكل مشروع، وموقع المشروعات حيث تستهدف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منطقة السخنة بأن تكون مركزاً إقليمياً رائداً في صناعات الهيدروجين الأخضر، تزامناً التحول العالمي لاستخدامات الطاقة النظيفة.

نيابة الإسماعيلية تقرر حبس عاطلان بحوزتهما 15 كيلو حشيش

وقد قامت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتوقيع ٦ مذكرات تفاهم خلال مارس وإبريل ومايو ٢٠٢٢، مع كبرى الشركات والتحالفات العالمية الرائدة والعاملة في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة.

وفي ذات السياق، كشف البيان عن استثمارات مشروعات الهيدروجين الأخضر بالسخنة والتي ستبلغ أكثر من ١٠ مليارات دولار، في حال تنفيذ هذه العقود وتوافق الهيئة والشركات على دراسات الجدوى، حيث تستهدف المنطقة توطين هذا النوع من الصناعات في مناطقها المتكاملة بالسخنة وشرق بورسعيد، ويتم الاستعداد حالياً لإقامة هذه المشروعات بالسخنة، لجاهزيتها كمنطقة صناعية فضلاً عن قربها لميناء السخنة أكبر موانئ البحر الأحمر، وما تشهده الميناء من أعمال تطوير ضخمة تؤهله لاستقطاب العديد من الاستثمارات وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير.

وأشارت المنطقة الاقتصادية إلى المقومات والإمكانات التي تمتلكها من موقع جغرافي مميز وموانئ محورية مطلة على البحرين الأحمر والمتوسط، وكذلك مناطقها الصناعية والحوافز الاستثمارية التي تؤهلها لأن تكون مركزاً محورياً إقليمياً لأغراض تموين السفن والتصدير للأسواق الخارجية ،حيث تقوم جميع الشركات حالياً بإجراء دراسات الجدوى للمشروعات تفصيلياً لتوقيع العقود والإعلان عنها بالتزامن مع استضافة مصر قمة تغير المناخ COP27.

وقد تم توقيع مذكرات التفاهم مع شركات عالمية منها سكاتك النرويجية وتحالف أبو ظبي لطاقة المستقبل "مصدر الإماراتية" وحسن علام للمرافق وتحالف توتال إيرن الفرنسية وإنارة كابيتال المصرية وميرسك الدنماركية وتحالف EDF الفرنسي وزيرو ويست المصرية وأخيراً أميا باور الإماراتية، وجميعها شركات عالمية رائدة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة.

الاسماعيلية اخبار المحافظات المحافظات المنطقة الصناعية الصناعية مشروعات السخنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلقها وأنا هتجوزك.. تسجيلات صوتية سبب انفصال البلوجر أحلام عادل وزوجها

المحاضرة بربع مليون جنيه.. حكاية الأستاذة أسماء معلمة الأحياء والجاردات.. القصة الكاملة

هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-5-2022

حيثيات حكم حبس مرتضى منصور بتهمة سب وقذف الخطيب

100 ألف جنيه ورحلة عمرة وراء تصالح فرد الأمن مع المتهم بضربه

ياسمين صبري تبدأ تصوير فيلم صقر المحروسة مع أحمد عز يوليو المقبل

استشهاد اللواءين منتصر أبو دقة وأحمد محيي عقب مأمورية مطاردة مستريح أسوان

أبرزها بيت الطاعة.. 14 قضية حسمها الأزهر عن المرأة

موضوعات متعلقة

سوريا تعلن دعمها لقرار بوتين والتعاون مع جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك

الخارجية العراقية: على الولايات المتحدة دعم الديمقراطية النامية في بلادنا

رامي صبري يستعد لطرح " مع نفسي"

معارك ضارية بين الجيش اليمني والحوثيين في مأرب

ستهز النظام الملكي في إنجلترا.. ماذا تُخفي مذكرات الأمير هاري؟

12 كلمة سببًا للتيسير وتفريج الهموم والكروب.. رددها دائما

صدور رواية "ترانيم كيمت" لـ نوران محمد

تجربة ملهمة ومؤثرة.. زاهي حواس يكشف كواليس كتابة مذكراته في كتاب «الحارس»|فيديو

ترشيحاتنا

راكب مشاغب يعتدي على الطيار خلال رحلة جوية في اليونان

محرك جديد بقوة إضافية.. تحديثات رئيسية في سوبارو ليجاسي 2023

مخاوف سويدية من رد فعل روسيا حال الانضمام للناتو

تخطى الزمالك.. الإفريقي التونسي يحقق رقما قياسيا في تغيير المدربين

شكري يترأس الجلسة الثالثة للاجتماع الوزاري حول تنفيذ تعهدات المناخ| صور

فضيحة جديدة تضرب إفريقيا.. مسؤول بالترجي يعترف بشراء ذمم الحكام| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يشهد بياناً عملياً لإحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية

أهالي حدائق الأهرام ينتصرون.. منع دخول الـ توك توك إلى الحي بعد سنوات من الاستغاثة

تعدد الزوجات.. هل ينتصر القومي للمرأة لحفيظة وينتقم من الحاج متولي؟

الإسماعيلي يتلقي واجب العزاء فى وفاة رئيسه الأسبق

فيديو

زاهي حواس يكشف أسرار الزئبق الأحمر ولعنة الفراعنة.. فيديو جراف

نصابة نهايتها مستشفى العباسية.. فتاة تفتعل مشاكل لابتزاز الشباب على فيسبوك

كواليس فشل دخول طلاب 2 ثانوي على منصة امتحان اللغة العربية بالتابلت.. فيديو جراف

5 ألقاب محلية وقارية .. أبرز أرقام كهربا مع الأهلي بعد انتهاء إعارته في تركيا "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

إبراهيم النجار

هبّة شعبية أم انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

محمد شعبان

موتوا بغيظكم .. مصر باقية

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

محمد جمال دسوقي

شكرا أبطال المداح .. أديتم باتقان فأحببناكم !

اﻟﻤﺰﻳﺪ