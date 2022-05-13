لجنة المصالحات بالأزهر تنهي خصومة ثأرية بين عائلتين في سوهاج

قبل تنفيذ حكم الإعدام..

نجحت لجنة المصالحات بالأزهر الشريف، برئاسة الشيخ محمد زكي أمين عام لجنة المصالحات بالأزهر الشريف وأمين عام الدعوة الإسلامية السابق، في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي الحُمر وبيت علام بقرية الطوالب بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، وذلك قبل تنفيذ الحكم بإعدام 5 متهمين في واقعة قتل طفلين والشروع في قتل 5 آخرين بدائرة المركز.

وأوضح رئيس لجنة المصالحات، أن خطورة الأمر كانت تكمن فيما بعد تنفيذ الحكم بإعدام 5 متهمين من عائلة بيت علام وتوقعات بقيام عائلة علام بالأخذ بالثأر من أفراد عائلة الحُمر، وبدء موجة جديدة من العنف والثأر والقتل وإراقة الدماء بين العائلتين.

وقامت لجنة المصالحات بكثيف جهودها بعقد عدة اجتماعات ومفاوضات بين أطراف الخصومة لتقريب وجهات النظر وإقناع الطرفين بالصلح، وذلك عقب عرض الموضوع على اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم والجهات الأمنية بمديرية الأمن.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2016 عقب مقتل شخصين وإصابة 2 آخرين، من عائلة علام بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال وما أدى إلى مقتل طالبين من عائلة الحمر والشروع فى قتل 5 سيدات أخريات.