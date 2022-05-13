مصادرة شيش خلال حملات تفتيشية على المقاهي بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء عدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال الحملات الدورية اليومية للتأكد من إلتزام أصحاب الورش والمحال التجارية والمقاهي والكافيتريات وقاعات الأفراح وقائدي المركبات على الطرق والمواطنين المترددين على المواقف العامة والمحال التجارية بالإجراءات الإحترازية ، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ شنت رئاسة مركز ومدينه أبوحماد حملة على المقاهي والكافتريات وتم ضبط ١٣(شيشة) بالعديد من الكافيتريات والمقاهي المخالفة بالمدينة، خلال حمله مسائيه شنتها رئاسه المركز للتأكد من التزام الكافيهات والمقاهي بقرارات دوله رئيس مجلس الوزراء والخاصة بعدم تقديم الشيشة للمترددين حرصاً على سلامتهم من الإصابه بفيروس كورونا.

وفي سياق متصل قامت رئاسة المركز بمتابعة إلتزام أصحاب المحال العامة والتجارية للتأكد من تنفيذ القرارات الخاصة بمواعيد غلق المحال المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.