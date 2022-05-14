بقوة 265 حصانا .. تويوتا هايلاندر 2023 بترقيات جديدة .. صور

تواصل تويوتا من تعزيز تواجدها داخل اسواق السيارات العالمية، عبر باقة من الطراوات القوية والمتنوعة، سواء كانت من فئة السيدان القياسية والرياضية، أو الهاشتباك، أو فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام من عائلة الكروس اوفر.

تويوتا هايلاندر موديل 2023

وتعد السيارة تويوتا هايلاندر واحدة من ابرز الاصدارات التي تنتمي إلى تلك الفئة، حيث حصلت على حزمة من الترقيات الجديدة من تحديثات 2023، ابرزها هي التغييرات الفنية، إلى جانب التجهيزات الداخلية والتي تتعلق بأنظمة التحكم والرفاهية باختلاف الفئات المقدمة.

تويوتا هايلاندر موديل 2023

القدرات الفنية للسيارة تويوتا هايلاندر موديل 2023

تعتمد السيارة تويوتا هايلاندر على محرك رباعي الاسطوانات سعة 2500 سي سي مع محركين كهربائيين، حيث تتمكن السيارة من انتاج قوة اجمالية تقدر بـ 243 حصانا، بالاضافة إلى محرك تيربو جديد بسعة 2400 سي سي، قادر على ضخ 256 حصانا، و 309 رطل/قدم اي مايعادل 418 نيوتن/متر.

تويوتا هايلاندر موديل 2023

وتتوافر السيارة تويوتا هايلاندر بعدة تجهيزات داخلية باختلاف الفئات المقدمة ومنها شاشة ملونة تعمل باللمس تبلغ 8 بوصة، و نظام معلومات ترفيهي جديد مقاس 12.3 بوصة، مع امكانية دعم التطبيقات الحديثة ابل كار بلاي واندرويد اوتو.

تويوتا هايلاندر موديل 2023

وتحتوي السيارة تويوتا هايلاندر على باب خلفي كهربائي، ومرايات جانبية ضم، وجنوط رياضية قياسها 20 بوصة، وشاحن لاسلكي للهواتف، بالاضافة إلى مقود حركة متعدد الوظائف، ومنظومة الوسائد الهوائية وتقنيات الحماية القياسية مثل منظومة المكابح عالية الاداء.