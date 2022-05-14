عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقوة 265 حصانا .. تويوتا هايلاندر 2023 بترقيات جديدة .. صور

بقوة 265 حصانا ..
بقوة 265 حصانا .. تويوتا هايلاندر 2023 بترقيات جديدة صور

تواصل تويوتا من تعزيز تواجدها داخل اسواق السيارات العالمية، عبر باقة من الطراوات القوية والمتنوعة، سواء كانت من فئة السيدان القياسية والرياضية، أو الهاشتباك، أو فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام من عائلة الكروس اوفر.

تويوتا هايلاندر موديل 2023 

وتعد السيارة تويوتا هايلاندر واحدة من ابرز الاصدارات التي تنتمي إلى تلك الفئة، حيث حصلت على حزمة من الترقيات الجديدة من تحديثات 2023، ابرزها هي التغييرات الفنية، إلى جانب التجهيزات الداخلية والتي تتعلق بأنظمة التحكم والرفاهية باختلاف الفئات المقدمة.

تويوتا هايلاندر موديل 2023 

القدرات الفنية للسيارة تويوتا هايلاندر موديل 2023 

 

تعتمد السيارة تويوتا هايلاندر على محرك رباعي الاسطوانات سعة 2500 سي سي مع محركين كهربائيين، حيث تتمكن السيارة من انتاج قوة اجمالية تقدر بـ 243 حصانا، بالاضافة إلى محرك تيربو جديد بسعة 2400 سي سي، قادر على ضخ 256 حصانا، و 309 رطل/قدم اي مايعادل 418 نيوتن/متر.

تويوتا هايلاندر موديل 2023 

وتتوافر السيارة تويوتا هايلاندر بعدة تجهيزات داخلية باختلاف الفئات المقدمة ومنها شاشة ملونة تعمل باللمس تبلغ 8 بوصة، و نظام معلومات ترفيهي جديد مقاس 12.3 بوصة، مع امكانية دعم التطبيقات الحديثة ابل كار بلاي واندرويد اوتو.

تويوتا هايلاندر موديل 2023 

وتحتوي السيارة تويوتا هايلاندر على باب خلفي كهربائي، ومرايات جانبية ضم، وجنوط رياضية قياسها 20 بوصة، وشاحن لاسلكي للهواتف، بالاضافة إلى مقود حركة متعدد الوظائف، ومنظومة الوسائد الهوائية وتقنيات الحماية القياسية مثل منظومة المكابح عالية الاداء.

تويوتا هايلاندر موديل 2023 هايلاندر موديل 2023 تويوتا هايلاندر موديل 2023 تويوتا هايلاندر سيارة تويوتا هايلاندر موديل 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحاضرة بربع مليون جنيه.. حكاية الأستاذة أسماء معلمة الأحياء والجاردات.. القصة الكاملة

أسعار الذهب تنخفض 120 جنيهًا في الجرام بمصر اليوم .. تفاصيل

طلقها وأنا هتجوزك.. تسجيلات صوتية سبب انفصال البلوجر أحلام عادل وزوجها

حالة الطقس.. أمطار خلال ساعات على مناطق متفرقة بينها القاهرة الكبرى

التعليم تنفي وقف امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بسبب ضعف السيرفرات

فضيحة جديدة تضرب إفريقيا.. مسؤول بالترجي يعترف بشراء ذمم الحكام| فيديو

هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-5-2022

ياسمين صبري تبدأ تصوير فيلم صقر المحروسة مع أحمد عز يوليو المقبل

ترشيحاتنا

المحيط يقتلع منزلًا من مكانه وسط فيضانات مدمرة في أمريكا| شاهد

أخبار العالم| تشييع جنازة ودفن جثمان الشيخ خليفة بن زايد .. روسيا تقرر حرمان فنلندا من الكهرباء

إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارتين ميكروباص وأجرة في سوهاج

في أفضل أيام الدنيا| أسطورة الكاميرون يعلن اسلامه داخل مسجد شهير| فيديو

أبرزها ليفربول وتشيلسي والأهلي ووفاق سطيف.. مباريات اليوم السبت 14- 5- 2022

إلغاء ترخيص السيارات حال تركيب أجهزة تنبيه أو سرينة هوائية بمشروع قانون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معجزة.. باحثون ينجحون في إعادة إحياء عيون الموتى

لا يمكنها شرب الماء أو البكاء.. حالة نادرة تهدد شابة بالموت

طبيب ينصب على 25 امرأة بـ زرع عصا مصاصة تحت جلودهن بفنزويلا

انتصار في ضيافة صدى البلد لتكريمها عن توبة وأحلام سعيدة .. صور

فيديو

قلدت ضحكة نبيلة عبيد..انتصار: اتمنى إعادة تقديم فيلمي الوحل ورابعة العدوية.. فيديو

والدها يناشد السيسي علاجها.. مرض نادر يصيب طفلة ويوقف نموها

من سائق توك توك إلى مستريح المواشي.. حكاية مصطفى البنك

اصطدمت بالعمود.. تفاصيل جديدة في حادث سيارة الفتيات الخمس ببورسعيد

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبدالرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ