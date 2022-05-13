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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سلاف فواخرجي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي

حرصت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، علي مشاركة جمهورها صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، في أحدث ظهور لها.

ظهرت سلاف فواخرجي، في الصور بإطلالة مميزة، مرتدية توب مقلم وسترة جينز باللون  الاسود واعتمدت على المكياج الناعم، ووضعت أحمر شفاه كشف عن جمال إطلالتها، كما اختارت تسريحة جدبدة لشعرها بعد قصة.

وشاركت سلاف فواخرجي فى سباق رمضان 2022، بالمسلسل السوري "مع وقف التنفيذ" وهو مسلسل اجتماعي إنساني، يخوض في العوالم النفسية لمجموعة من الشخصيات الرئيسية في الأحداث، وتأثير الظروف المحيطة على الأبطال نفسيا ومهنيا.

يشارك في بطولة مسلسل" مع وقف التنفيذ" مجموعة متميزة من النجوم أبرزهم، عباس النوري، سلاف فواخرجي، غسان مسعود، صباح الجزائري، صفاء سلطان، شكران مرتجي، يامن الحجلي، حلا رجب، فايز قزق، زهير عبدالكريم، محمد قنوع، جلال شموط، ريام كفارنة، وائل زيدان، سهير الصالح، سارة بركة وغيرهم.

أحدث أعمال سلاف فواخرجي مسلسل عنبر 6 بطولة صبا مبارك، فاطمة الصفي، أيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، سيناريو وحوار سمر طاهر، إيرين يوسف، هند عبد الله، مى سعيد، ومن إخراج على العلي.

مسلسل “عنبر 6” مستوحى من أحداث حقيقية، تولت كتابتها وتحويلها إلى سيناريو درامى ورشة مصنع الحكايات، تم تصويره بلبنان، وعمل صنّاع المسلسل على بناء ديكورات خاصة للسجون على مساحات واسعة لإثراء الواقعية، ويتكون الموسم الأول من المسلسل من 12 حلقة، وتتناول أحداثه قصصًا داخل عالم السجون. 

 

سلاف فواخرجي أحدث ظهور صورة جديدة اطلالة مميزة الفنانة السورية اللون الاسود

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