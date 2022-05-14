سفارة الإمارات بالقاهرة تقيم عزاء الشيخ خليفة بن زايد| اليوم

تقيم سفارة الإمارات بالقاهرة، اليوم عزاء الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات وحتى يوم الخميس، وتستقبل سفيرة الإمارات الدكتورة مريم الكعبي مقدمى واجب العزاء بداية من صباح اليوم.

وكانت أعلنت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية، وفاة رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتنكيس أعلام البلاد لمدة 40 يوما.

وذكرت الوزارة في بيان: "تنعى وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو".

وأضاف البيان " تعلن وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الاعلام على المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان " رحمه الله “ مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من اليوم".