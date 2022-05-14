تعازينا لشعب الإمارات الشقيق.. كندة علوش تنعي الشيخ خليفة بن زايد

قدمت الفنانة كندة علوش، العزاء لدولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة الذي وافته المنية، أمس الجمعة.

وكتبت كندة علوش عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام :تعازينا لشعب الامارات الشقيق ،وإنا لله وإنا إليه راجعون.



وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية، اليوم الجمعة، وفاة رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتنكيس أعلام البلاد لمدة 40 يوما.

وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام): “تنعى وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو”.

وأضاف البيان " تعلن وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الاعلام على المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان " رحمه الله “ مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من اليوم”.