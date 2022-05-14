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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

وكيل تعليم الفيوم تتابع امتحانات الشهادة الإعدادية بسنورس وشرق المحافظة

أ. سماح أبراهيم مدير
أ. سماح أبراهيم مدير مديرية تعليم الفيوم

تابعت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم، اليوم السبت، الموافق 14 مايو 2022م ، انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2021.

وتفقدت مدير المديرية عدد من اللجان على مستوى المحافظة، ومنها لجنة مدرسة الشهيد محمد سيد عبدالعاطي ناصر ، ولجنة مدرسة الجلاء الابتدائية بسنورس، ولجنة مدرسة الشهيد حميدة عبدالفتاح بشرق الفيوم ، للاطمئنان على انضباط وانتظام اللجان، وتهيئة المناخ المناسب للطلاب والطالبات لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، مع الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات.

أعلنت مدير المديرية، إنه بلغ عدد لجان الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة 260 لجنة، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الإعدادية بالفيوم 65122 طالب وطالبة ، وعدد حضور الطلاب اليوم لامتحان اللغة العربية  64384 طالب وعدد الغياب 738 طالب على مستوى المحافظة.

 

أكـدت مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم علي ضرورة توفير الهدوء والراحة النفسية لجميع الطلاب داخل اللجان.

 

وتم التأكيد على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وعدم ترك باب اللجنة مفتوح بعد بدء الامتحان، وعدم السماح لأي شخص للدخول الى لجنة سير الامتحانات باستثناء الدكتور  الوزير محافظ الفيوم، ومدير المديرية فقط، والتنبيه مشددا على العمال بعدم التجول بين قاعات الامتحان وعدم مغادرتهم اللجنة أثناء عمل الامتحان.

 

كما أكدت مدير المديرية على رؤساء اللجان، بعدم وجود موانع لجميع أعضاء اللجنة تحول دون مشاركتهم في أعمال الامتحانات.

 

كما تابعت مدير المديرية،  غرفة العمليات بإدارة سنورس التعليمية ، وكذلك غرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية، لمتابعة أعمال الامتحانات، بحضور حمدي السيد إسماعيل وكيل المديرية، وفريق العمل بغرفة العمليات،  كما تم تشكيل غرف عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية؛ لمتابعة سير الامتحانات، على مدار اليوم والوقوف على كافة المشكلات أو المعوقات إن وجدت وحلها فورا، حيث أشارت مدير المديرية،  إلى أن غرفة العمليات لم تتلقى أية شكاوى خاصة بسير العملية الامتحانية بمدارس المحافظة.

 

وكيل تعليم الفيوم تتفقد لجان امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني

 

الفيوم مديرية التربية التعليم سنورس

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