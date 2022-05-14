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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منذ بدء الحصاد.. توريد 30920 طن و119 كيلو قمح محلي لصوامع سوهاج

قمح
قمح

أعلن المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، اليوم السبت، في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أنه تم توريد 30920 طن و119 كيلو قمح محلي، و35560 طن و910 كيلو قمح مستورد، من المُزارعين وتسليمهم إلى صوامع وشون شركة مطاحن مصر العليا والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والبنك الزراعي المصري.

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وصرح وكيل وزارة التموين في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" صباح اليوم، أن بيان التوريد ليوم أمس الجمعة الموافق 13 مايو الجاري جاء كالأتي:

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أوضح "إبراهيم"، أن غرفة العمليات المُشكلة من مديرية التموين والزراعة وإدارة المتابعة وإدارة الأزمات بالديوان العام تتابع بصفة مستمرة لمواجهة أي مشكلة تُعيق عمليات توريد الأقماح من المُزارعين.

سوهاج قمح كيلو ألف

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