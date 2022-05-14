أهالي قرية محلة منوف بالغربية يشيعون جثمان الشاب ضحية لدغة دبور

شيع أهالي قرية محلة منوف بمركز طنطا بمحافظة الغربية اليوم جثمان الشاب نادر خالد الجزار 32 سنة صاحب محطة للحاصلات الزراعية ضحية واقعة لدغة دبور في مشهد جنائزي مهيب حتي دفن بمسقط رأسه بمقابر أسرته بذات القرية .

وكان الشاب قد فوجيء لتعرضه بوعكة صحية متأثرا بإصابته بلدغة أو مايعرف بلسعة حشرة دبور النحل حيث سقط مغشيا عليه من أثر لدغة النحلة وتم نقله للمستشفى .

في المقابل كشف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية أن الشاب المتوفي وصل إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة طنطا مصابا بصدمة تحسسية حادة نتيجة تعرضه للدغة ولسعة نحل مما أدى لتوقف القلب وحاول الاطباء بالمستشفى إنقاذه حيث كان فاقدا للوعي وفي غيبوبة تامة وعمل انعاش قلبي رئوي واستخدام جهاز الصدمات الكهربائية إلا ان القلب لم يستجب نظرا لمعاناته من الحساسية.