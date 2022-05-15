رئيس لجنة الصناعة بالنواب: لابد من إعادة هيكلة القطاع الصناعي ووقف تعدد التشريعات..فيديو

أكد النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن البنية التحتية والكهرباء تسببتا في تعطل قطاع الصناعة لسنوات طويلة في مصر وتم معالجة هذه المشكلة في السنوات الأخيرة وهذه هي العقبات الصعبة، قائلا: "عملنا الصعب في الاستثمار وتوقفنا في السهل".

وأوضح النائب معتز محمود، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن المشاكل التي تعرقل الصناعة هو عدم وجود خريطة صناعية لمعالجة المشاكل وعدم وجود قوانين موحدة للاستثمار، مؤكدا أن تعدد التشريعات يمثل أزمة للمصنعين.

وشدد النائب معتز محمود، على أنه لابد أن يتم إعادة هيكلة القطاع الصناعي بالكامل والاعتماد على المواد الخام المصرية ونستفيد بها، فضلا عن أننا نحتاج لضم الهيئات التي تتعامل مع المصنعين والمستثمرين بسبب التضارب في الاختصاصات، لافتا إلى ضرورة زيادة الدعم المالي من الدولة للمعاهد البحثية التي تعمل على تنمية الصناعات.