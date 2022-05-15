عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أرباح أرامكو السعودية تصعد 82% في الربع الأول من 2022

أرامكو السعودية
أرامكو السعودية

ارتفعت أرباح شركة أرامكو السعودية بنسبة 82% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2022 مسجل 148 مليار ريال سعودي ،أي نحو 39.5 مليار دولار أميركي وبذلك سجلت الشركة أرباحًا ربع سنوية قياسية منذ طرحها العام الأولي في عام 2019.

وأعلنت أرامكو عن توزيعات أرباح قدرها 70.3 مليار ريال سعودي (، أي نحو 18.8 مليار دولار أميركي وذلك عن الربع الأول من عام 2022، من المقرر دفعها في الربع الثاني، كما أقرّت توزيع سهم منحة واحد مقابل كل 10 أسهم مملوكة في الشركة.

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأحد 15-5-2022

إليسا تحفز الناخبين في لبنان : عندنا حق .. والحق ما بيموت

وبحسب تقرير عبر وكالة أنباء “سي ان بي سي عربية”، فتأتي هذه النتائج مدعومة بارتفاع أسعار النفط الخام وأحجام بيعه، وتحسّن هوامش أرباح أعمال التكرير والمعالجة والتسويق.

وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر إن نتائج الشركة للربع الأول من 2022 تعد أقوى أرباح فصلية منذ الطرح العام الأولي للشركة في العام 2019.

السعودية شركة أرامكو اسعار النفط ريال سعودي الربع الأول ارباح ارامكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أبو الهول غمض عينه.. حقيقة ترند مكتسح السوشيال ميديا | شاهد

سعر الذهب اليوم 15-5-2022

المقاييس الدولية لـ فيفا تورط كاف في أزمة ملعب نهائي أفريقيا

بعد عرض الجاردات.. إلقاء القبض على مدرسة الأحياء وزوجها في الطالبية

عيار 21 يسجل 1115جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم الأحد 15-5-2022

الإسكان: طرح وحدات سكنية كاملة التشطيب في حلوان و6 أكتوبر.. تفاصيل وأسعار

سعر الدولار في البنوك اليوم 15-5-2022

في أفضل أيام الدنيا| أسطورة الكاميرون يعلن اسلامه داخل مسجد شهير| فيديو

ترشيحاتنا

بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا

هل نحن مُلزمون باتباع الآراء الفقهية أم من حقنا الاجتهاد؟ علي جمعة يجيب

أخبار التكنولوجيا|أفضل الطرق لـ ضبط سطوع الشاشة على ويندوز 10.. كيفية استرجاع رسائل البريد الإلكتروني في Gmail بعد حذفها

الري: نستهدف تأهيل 500 كيلومتر مساقي وتطوير المنظومة في 60 ألف فدان بالقليوبية

أبو الهول يشارك محمد صلاح الترند.. هل نام الحارس الأمين فعلا؟|القصة كاملة

كندأ تأمل في تصديق سريع..الناتو: انضمام فنلندا والسويد سيكون "بشكل بناء"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قمر الدم.. ظاهرة فلكية غريبة تشهدها الأرض غدًا

منها اضطراب الأمعاء.. 5 علامات تحذيرية للإصابة بـ سرطان القولون

لطرد الجن.. عائلة تقتل طفلتها داخل كنيسة بحجة أنها ممسوسة في كاليفورنيا

دولة عربية تسجل أول وفاة طفل بالتهاب الكبد الغامض

فيديو

ضربها بالقلم وقطعت هدومه..شجار متبادل بين سيدة وطبيب بمستشفى سوهاج الجامعي.. فيديوجراف

قصة شاب عاد لأسرته بعد 25 عاما من البحث

يصيب الأطفال.. التهاب الكبد الغامض خطر قادم إلى العالم

بعد أول ظهور رسمي لهما.. ارتباط نيكول سعفان وطارق العريان

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبدالرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ