أرباح أرامكو السعودية تصعد 82% في الربع الأول من 2022

ارتفعت أرباح شركة أرامكو السعودية بنسبة 82% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2022 مسجل 148 مليار ريال سعودي ،أي نحو 39.5 مليار دولار أميركي وبذلك سجلت الشركة أرباحًا ربع سنوية قياسية منذ طرحها العام الأولي في عام 2019.

وأعلنت أرامكو عن توزيعات أرباح قدرها 70.3 مليار ريال سعودي (، أي نحو 18.8 مليار دولار أميركي وذلك عن الربع الأول من عام 2022، من المقرر دفعها في الربع الثاني، كما أقرّت توزيع سهم منحة واحد مقابل كل 10 أسهم مملوكة في الشركة.

وبحسب تقرير عبر وكالة أنباء “سي ان بي سي عربية”، فتأتي هذه النتائج مدعومة بارتفاع أسعار النفط الخام وأحجام بيعه، وتحسّن هوامش أرباح أعمال التكرير والمعالجة والتسويق.

وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر إن نتائج الشركة للربع الأول من 2022 تعد أقوى أرباح فصلية منذ الطرح العام الأولي للشركة في العام 2019.