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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

توزيع جوائز التميز المؤسسي لعدد من الشخصيات العامة بجامعة العريش

لقاء رئيس جامعة العريش
لقاء رئيس جامعة العريش مع الشخصيات العامة بسيناء

شهد  الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش،  التقليد السنوي لكلية التربية وحفل توزيع جوائز التميز المؤسسي لعدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الأزهر والكنيسة والاعلام وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية .. هذا وقد أثنى  الدكتور رئيس الجامعة على هذا التكريم مشيرًا سيادته إلى أن الجامعة بكافة كلياتها تعمل جاهدة لتحقيق الدور الخدمي والمجتمعي لكافة أطياف المجتمع السيناوي. 

في حين أكد الدكتور رفعت عزوز، عميد الكلية على أنه وتحت رعاية الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة قام قطاع خدمة المجتمع بالكلية بحفل توزيع جوائز التميز المؤسسي على عدد من ممثلي المجتمع السيناوي، حيث استضافت الكلية نخبة من أبناء المجتمع على رأسهم ممثل عن الأزهر الشريف، وممثل للكنيسة، وممثل لحكماء شمال سيناء، ونخبة من جمعيات المجتمع المدني، وذلك لتعزيز التعاون بين فئات المجتمع المختلفة وبين الجامعة.

تكريم فئات المجتمع

 

هذا وقام رئيس الجامعة بتكريم فئات المجتمع المختلفة، وتخلل اللقاء حوار عن دور الجامعة وإسهاماتها في المجتمع، وعن النشاطات التي قامت بها الجامعة في إطار مبادرة حياة كريمة مثل القوافل التي قامت بها أو التي تنوي لتنفيذها في الفترة القادمة منها قوافل تنموية وتربوية وصحية، ومن ضمن الجوائز التي تم تسليمها في الحفل هي جائزة التميز العلمي والتميز التعليمي وتكريم الطالبة التي حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية في التحدث باللغة العربية الفصحى وعدد من القيادات في شمال سيناء وعدد من أعضاء هيئة التدريس .

وصرح رئيس الجامعة في نهاية الحفل بأن جامعة العريش تسخر كل امكاناتها لخدمة المجتمع السيناوي وأن الجامعة لن تنجح إلا بتفوق أبنائها الطلاب، لأن جامعة العريش شعارها الأساسي هو ( أمن، أمان، استقرار، تنمية).

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