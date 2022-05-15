عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رجل في كازاخستان ينقذ طفلة قبل سقوطها من شرفة المنزل بأعجوبة

صدى البلد

تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو وصور منتشر في كازاخستان لطفلة كادت أن تسقط من شرفة منزلها بعد أن تدلى جسدها من الشرفة وكادت أن تفلت يدها وتسقط.

بحسب ما نشرته وسائل الإعلام في كازخستان، فإن طفلة بالغة من العمر 7 سنوات، كادت أن تسقط من شرفة منزلها في لمدينة، وهي تسكن في بناية شاهقة وغابت عن أعين والديها للحظات كادت أن تفقد حياتها فيهم. 

txt

الأرجوحة القاتلة.. مصرع طفلة شنقا أثناء اللهو بقرية الدبوسي بالدقهلية

txt

صيني يحبس نفسه داخل السيارة 10 ساعات بعد التوهم بالإصابة بكورونا


وبحسب ما نشرته وسائل الإعلام فإن الطفلة دخلت الشرفة في المنزل، وأغلقت النافذة حتى لا تشعر والدتها بأنها دخلت الشرفة، ولكن زلت قدميها من الشرفة وكادت أن تسقط منها.

تمكن أحد سكان البناية من رؤية الفتاة وهي تتدلى من الشرفة وتطلب المساعدة وبسبب إغلاقها للشرفة لم تتمكن والدتها من سماعها، ولكن قرر الرجل أن يغامر بحياته لينقذها.

جدير بالذكر أن، الرجل تمكن من الإمساك بالطفلة في اللحظات الأخيرة من خلال خروجه من نافذة الشرفة التي تقع أسفل الشرفة التي علقت بها، وقام رواد التواصل الإجتماعي بالثناء على الرجل الذي أنقذ الطفلة بكلمات الشكر عبر التعليقات على مقطع الفيديو. 

مقطع فيديو صور كازخستان طفلة شرفة جسد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فبركة أم لعنة قادمة.. القصة الكاملة لـ غفوة أبو الهول

بعد هدية السيتي .. سيناريوهان لـ تتويج صلاح مع ليفربول بالدوري الإنجليزي

سعر الذهب اليوم 15-5-2022

المنافسة تشتعل.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل مانشستر سيتي

أبو الهول ..هل أغمض الحارس الأمين عينيه حقا؟ القصة الكاملة "فيديوجراف"

نحلة تقتل شابا بالغربية.. فيها سم قاتل وتهاجم الإنسان في 3 حالات

التموين: مد فترة تسجيل أرقام التليفونات لصاحب بطاقة التموين حتى 30 يونيو

قرار جمهوري بنقل رئيس بمحكمة استئناف طنطا إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التموين

ترشيحاتنا

أبو العينين: يجب استغلال علاقة مصر بإفريقيا.. والتكاتف لتسويق الاستثمارات خارجيا

أبو العينين: الرئيس السيسي لديه طموح وحكمة ورؤية ثاقبة

الدولار مستقر.. أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر اليوم

المشدد 3 سنوات.. اعترافات آلاء في «التخابر»: جوزي يتحمل مسئولية أفعاله| خاص

محمد رمضان يظهر بسيارة فارهة جديدة .. صور

حفاظا على صحتهن النفسية والجسدية.. بلدان تمنح السيدات إجازة لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بديل خلطة الأرز .. طريقة عمل دجاج محشي بالمكرونة

الاستعدادات النهائية لاستقبال ضيوف مهرجان كان قبل يومين من حفل الافتتاح.. صور

بحمامات سباحة وملاعب.. مدينة كاملة تحت الأرض للاحتماء من النووي في فنلندا|فيديو

شهود عيان يروون لحظات رعب عاشها الأمريكيون في المجمع التجاري.. متطرف يقتل بدمٍ بارد 10 أشخاص بدوافع عرقية عنصرية.. واشنطن لم تتخلص من أمراضها القديمة والحادث خير دليل

فيديو

ينتمي لـ الجماعة الإسلامية .. تطورات جديدة في قضية قتل كاهن الاسكندرية

أزمة سد النهضة وحقيقة نقص مخزون القمح.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء اليوم

قمر الدم.. ظاهرة فلكية مذهلة يشاهدها سكان كوكب الأرض غدا.. فيديوجراف

مصير الجرعة الرابعة من لقاح كورونا.. تفاصيل سعر الذهب والدولار اليوم

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبد الرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ