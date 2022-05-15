رجل في كازاخستان ينقذ طفلة قبل سقوطها من شرفة المنزل بأعجوبة

تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو وصور منتشر في كازاخستان لطفلة كادت أن تسقط من شرفة منزلها بعد أن تدلى جسدها من الشرفة وكادت أن تفلت يدها وتسقط.

بحسب ما نشرته وسائل الإعلام في كازخستان، فإن طفلة بالغة من العمر 7 سنوات، كادت أن تسقط من شرفة منزلها في لمدينة، وهي تسكن في بناية شاهقة وغابت عن أعين والديها للحظات كادت أن تفقد حياتها فيهم.



وبحسب ما نشرته وسائل الإعلام فإن الطفلة دخلت الشرفة في المنزل، وأغلقت النافذة حتى لا تشعر والدتها بأنها دخلت الشرفة، ولكن زلت قدميها من الشرفة وكادت أن تسقط منها.

تمكن أحد سكان البناية من رؤية الفتاة وهي تتدلى من الشرفة وتطلب المساعدة وبسبب إغلاقها للشرفة لم تتمكن والدتها من سماعها، ولكن قرر الرجل أن يغامر بحياته لينقذها.

جدير بالذكر أن، الرجل تمكن من الإمساك بالطفلة في اللحظات الأخيرة من خلال خروجه من نافذة الشرفة التي تقع أسفل الشرفة التي علقت بها، وقام رواد التواصل الإجتماعي بالثناء على الرجل الذي أنقذ الطفلة بكلمات الشكر عبر التعليقات على مقطع الفيديو.