جامعة بنها تشارك في الملتقي الأول لمسئولي برلمان الشباب

شاركت جامعة بنها في فعاليات الملتقي الأول لمسئولي برلمان شباب الجامعات والذي أقيم تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، والدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها ، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، وبحضور الدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية ، وطارق حربي مدير إدارة الأسر والمبادرات ، ومصطفي هاني سند مسئول برلمان الشباب ، والطالب عبدالله البتة رئيس إتحاد طلاب الجامعة.

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من جانبه ، قال الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها أن الجامعة كانت حريصة علي المشاركة في الملتقي الأول لمسئولي برلمان شباب الجامعات على مستوى الجامعات المصرية، تماشيًا مع اهتمامات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعداد الكوادر الشبابية القادرة على تقلد المناصب القيادية والتنفيذية، وأن يكون لهم دور محوري في المشاركة بالعديد من الأحداث والفعاليات والمناسبات الكبرى.

يذكر أن المُلتقي شارك فيه ٣٣ جامعة واستهدف شرح كيفية وضع القواعد والآليات المنظمة لبرلمان شباب الجامعات والتدريب علي كيفية التسويق للبرلمان داخل الجامعات المصرية بالإضافة الى نشر الوعي بأهمية العمل البرلماني بين الشباب وتجسيد فكرة تأهيل مسئولي برلمان شباب الجامعات، لإعداد كوادر شبابية للمشاركة في الحياة السياسية، ليكونوا نواب في المستقبل من خلال صقل مهاراتهم وتدريبهم على ممارسة الحياة السياسية.