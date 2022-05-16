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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| 7 ظواهر فلكية تحدث خلال النصف الثاني من شهر مايو..نائب وزير التعليم العالي يتفقد أعمال إنشاء جامعة بنها الأهلية بالعبور..خبير تربوي: الأوراق البيضاء(المسودة) مهمة للطلاب

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

خبراء تعليم: انتشار التكنولوجيا تسببت في كثرت الأخطاء الاملائية والنحوية
أكد خبراء تعليم أن  انتشار ظاهرة ضعف اللغة العربية لدى الطلاب يرجع لأسباب عدة، منها: لتفشي العامية في المجتمع العربي، وثنائية اللغة بين المدرسة والبيت والشارع  وسوء تصميم المناهج التعليمية، وأيضا لعدم بروز عنصر التشويق بها وعدم ارتباطها وتكاملها بحياة الطالب وميوله ومتطلباته العصرية.

7 ظواهر فلكية تحدث خلال النصف الثاني من شهر مايو.. تعرف عليها
تتوالى الأحداث والظواهر الفلكية خلال النصف الثاني شهر مايو 2022، ونشهد خلال هذا الشهر العديد من الظواهر التي يترقبها جميع هواة الفلك والمعلقة أبصارهم فى السماء منتظرين الفرصة المناسبة لرصد الظاهرة الفلكية وتصويرها والاستماع بمشاهدتها الممتعة.

خبير تربوي: الأوراق البيضاء مهمة للطلاب ولا أرى أي سبب لمنعها
سادت حالة من الغضب بين جميع طلاب الصف الأول الثانوي، وذلك بعد قرار وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بمنع دخول الامتحانات بورق أبيض، لاستخدامه كمسودات للتفكير في حل الأسئلة.

د. عبدالعزيز قنصوة: تخصيص رقم موحد لتلقى شكاوى المواطنين بمستشفيات جامعة الإسكندرية
تفقد أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، المستشفى الجامعي الرئيسي بالإسكندرية، وزاروا أقسام الباطنة والطوارئ ومركز التدريب بكلية الطلب.

خبير تربوي: ورقة المفاهيم تغني عن المسودة الخارجية
قال الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، إن فكرة عدم السماح بدخول أى أوراق داخل لجان امتحانات طلاب الثانوية العامة، متبع فى العديد من دول العالم المتقدمة، وتعد خطة فى طريق تطوير العملية التعلمية التى نعيشها فى الوقت الراهن.

أحيلوا للتحقيق.. استبعاد 7 رؤساء لجان ومراقبين في إعدادية كفر الشيخ
تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، امتحانات الشهادة الإعدادية، اليوم الأحد، وأدى 61 ألفاً و499 طالباً وطالبة امتحان اللغة الإنجليزية، وتغيب عن أداء الامتحان 442 طالباً وطالبة.

رئيس جامعة كفر الشيخ عن الاختبارات الإلكترونية لطلاب الأولى تجارة: تضمن الشفافية
تفقد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، الأحد، انتظام سير الاختبارات الإلكترونية لطلاب الفرقة الأولى شعبة اللغة الإنجليزية بكلية التجارة بمركز الاختبارات الإلكترونية في أعمال السنة لمادة مبادئ المحاسبة 2.

جامعة حلوان تواصل خطتها لتأهيل وتوعية وتحفيز الطلاب للالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية
يواصل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان خطته تأهيل وتوعية  الطلاب والطالبات بالكليات المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية، وذلك في إطار الدور الريادي لمساهمة الجامعة في مواجهة مشكلة الأمية من خلال المشاركة في المبادرة الرئاسية لإعلان مصر خالية من الأمية ، ووفقًا لبروتوكول التعاون المبرم مع الهيئة العامة لتعليم الكبار .

رئيس جامعة الإسكندرية: المهندسين أحد الأعمدة الأساسية فى بناء الدولة
نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة الدكتور هشام سعودى، رئيس النقابة، ملتقى الشباب الأول وبتنظيم من لجنة الشباب المهندس برئاسة المهندس محمد قبيصى، بالتعاون مع لجنة العلاقات العامة والإعلام برئاسة المهندس محمد سعيد.

تصل لـ20 ألف جنيه.. مصروفات المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد 2023
أعلنت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد، مصروفات العام الدراسي القادم 2022 / 2023

نائب وزير التعليم العالي يتفقد أعمال إنشاء جامعة بنها الأهلية بالعبور
تلقى الدكتور  خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، حول الزيارة التفقدية التي قام بها برفقة الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، لمتابعة الأعمال الإنشائية بمقر جامعة بنها الأهلية بمدينة العبور.

خدمات علاجة مجانية من قافلة جامعة طنطا الطبية لـ 1461 مواطناً بـ السنطة ..صور
نظمت جامعة طنطا، اليوم، قافلة طبية كبرى إلى قرية القرشية بمركز السنطة بمحافظة الغربية لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان للأسر المستحقة بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء.

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