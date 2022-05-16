هانى حتحوت : الاهلى يطالب بخوض النهائي في أي ملعب داخل القارة الإفريقية

قال الإعلامى هانى حتحوت ، إن النادى الأهلي اصدر 8 قرارات بخصوص أزمة ملعب نهائي دوري ابطال افريقيا .

وأشار إلى أن الثاني منها هو خوض النهائي في أي ملعب داخل القارة الإفريقية انطلاقًا من قيمة النادي الأهلي وتاريخه.. ويتمسك بحقوقه المشروعة في مطالبة CAF بتنفيذ العديد من الضوابط الخاصة بالمباراة لضمان الحد الأدنى من العدالة بين الفريقين" .

و تلقى النادي الأهلي خطابًا من المنتخب التونسي لاستدعاء علي معلول لاعب الأهلي للانضمام لمنتخب بلاده قبل بدء الأجندة الدولية يوم 30 مايو الجاري.



وتلقى النادي الاهلي خطابًا مماثلًا من الاتحاد المالي لاستدعاء أليو ديانج وآخر من الاتحاد الموزمبيقي لاستدعاء لويس ميكيسوني للانضمام لمنتخبي بلديهما في نفس الموعد المشار إليه وهو ما يضع النادي الأهلي في ورطة كبيرة بسبب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر حساباته الرسمية عن إقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال يوم 30 من الشهر الجاري.