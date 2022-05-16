قائمة بأحدث أسعار سيارات BMW في مصر.. صور

تحتل سيارات الصانع الألماني المخضرم BMW مكانة مميزة في السوق المصري، حيث يعتبرها الكثيرون رمزاً للرقي والفخامة، بفضل ما تتمتع به من مواصفات ميكانيكية رائدة فضلاً عن توفيرها لتجربة قيادة ممتعة ومريحة.

وشهدت سيارات BMW عدة زيادات في أسعارها الرسمية مؤخراً بسبب ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة لعدة أزمات عالمية متتابعة مثل نقص اشباه الموصلات والحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة لظاهرة الأوفر برايس التي تنتشر في السوق المصري نتيجة جشع بعض التجار

وفي هذا السياق ينشر موقع صدى البلد القائمة الكاملة لأحدث أسعار بعض سيارات BMW في السوق المصري موديل 2021 و2022.

سيارة BMWM85 موديل 2021

جاءت سيارة BMW M85 موديل 2021 في السوق المصري بمحرك بسعة 4400 سي سي توربو، يولد قوة تصل الى 530 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 750 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الى 250 كيلومتر/ساعة، وتبلغ قدرتها على التسارع من وع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 3.9 ثانية.

أسعار سيارة BMW M85 موديل 2021

اتوماتيك / XDRIVE COUPE 2021 بسعر 2,990,000 جنيه.

سيارة BMW X7 موديل 2022

تعتمد سيارة BMW X7 موديل 2022 في السوق المصري على محرك بسعة 1500 سي سي، يولد قوة تصل الى 530 حصان، وعزم اقصى للدوران يصل الى 250 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الى 210 كيلومتر/ساعة، وتبلغ قدرتها على التسارع من وع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 4.7 ثوان.

سعر سيارة BMW X7 موديل 2022

اتوماتيك M PERFORMANCE 2021 بسعر 2,900,000 جنيه.

اتوماتيك M50I PERFORMANCE 2022 بسعر 3,500,000 جنيه.

سيارة BMW 850 موديل 2021

تأتي سيارة BMW 850 موديل 2021 في السوق المصري بمحرك بسعة 4400 سي سي، يولد قوة تصل الى 530 حصان، وعزم اقصى للدوران يصل الى 220 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الى 250 كيلومتر/ساعة، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 3.9 ثانية.

سعر سيارة BMW 850 موديل 2021

اتوماتيك XDRIVE COUPE 2020 بسعر 2,650,000 جنيه.

اتوماتيك / XDRIVE CONVERTIBLE 2020 بسعر 2,900,000 جنيه.

سيارة BMW I8 موديل 2020

تستمد سيارة BMW I8 موديل 2022 في السوق المصري قوتها من محرك بسعة 1500 سي سي تربو، يولد قوة تصل الى 374 حصان، وعزم اقصى للدوران يصل الى 250 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الى 250 كيلومتر/ساعة، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 4.6 ثواني.

أسعار سيارة BMW I8 موديل 2020

اتوماتيك COUPE LCI 2020 بسعر 2,750,000 جنيه.

اتوماتيك ROADSTER 2020 بسعر 2,990,000 جنيه.