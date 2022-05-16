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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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شاهد.. تحضيرات المهرجان الدولى للطبول

المهرجان الدولى للطبول
المهرجان الدولى للطبول

عرض برنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، تقرير عن مؤتمر تحضير المهرجان الدولى للطبول للفنون التراثية.

وأعلن الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، اختيار دولة تونس لتكون ضيف شرف الدورة التاسعة من المهرجان، والتي تقام تحت شعار "حوار الطبول من أجل السلام"، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تنطلق فعالياتها خلال الفترة من 21 إلى 28 مايو الجاري، على مسرح بئر يوسف بالقلعة.


وأعرب عبد الفتاح -خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الأحد، بالمجلس الأعلى للثقافة للإعلان عن تفاصيل الدورة التاسعة للمهرجان- عن سعادته بارتفاع عدد الفرق المشاركة في دورة المهرجان لهذا العام، والتي يبلغ عددها حوالي 43 فرقة متنوعة، منها فرق أعلنت مشاركتها في المهرجان أو فرق بعض الجاليات المقيمة في مصر لتقديم تراث بلادها، إلى جانب فرق وزارة الثقافة وفرق وزارة الشباب والرياضة والفرق المصرية المستقلة من بورسعيد وسيناء والسويس والإسكندرية.

 


وأشار الفنان انتصار عبد الفتاح إلى أن دورة المهرجان لهذا العام تحظى بتنوع كبير وتحمل مفاجأة للجمهور تتمثل في عودة شارع المعز لمهرجان الطبول، لافتا إلى أن كل الفرق ستشارك في اليوم الثاني من المهرجان في شارع المعز مرتدية زيها الرسمي بتقديم رسالة سلام إلى العالم أجمع، منوها بأن الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي الأسبق هي الرئيس الشرفي لدورة المهرجان لهذا العام.


ولفت عبد الفتاح إلى أنه سيتم تكريم عدد من الفنانين خلال الدورة التاسعة من المهرجان هم: من الأردن الفنان عبده موسى صالح، ومن إسبانيا الفنان باكو دي لوسيا، ومن الهند الفنان ذاكر حسين، كما سيتم تكريم جامعة كوريا الوطنية للتراث الثقافي، وجمعية أصدقاء الفنان سيد درويش، أما أماكن المهرجان فهي: قلعة صلاح الدين الأيوبي "بئر يوسف"، ومسرح صحن القبة "قبة الغوري"، وقصر الأمير طاز، وشارع المعز، ومركز الطفل للحضارة والإبداع، وساحة الهناجر.


وأوضح عبد الفتاح أن الفرق المشاركة في المهرجان لهذا العام هي تونس والهند وإسبانيا وجنوب السودان وبنجلاديش واليمن وأذربيجان وإندونيسيا والسودان وباكستان والفلبين وفلسطين والمكسيك والأردن والكونغو برازافيل ومن مصر، منها فرقة رضا والفرقة القومية للفنون الشعبية وفرق وزارة الشباب والرياضة، إلى جانب فرق شرفية مشاركة من الصين وكوريا الجنوبية.


وأشار الفنان انتصار عبد الفتاح إلى أنه من المقرر أن يقام خلال فعاليات المهرجان لهذا العام معرض للحرف التقليدية والمنتجات الشعبية يقيمه صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، الذي وجه اعتذاره عن عدم حضور المؤتمر لسفره إلى تونس، متمنيا للمهرجان دورة ناجحة.
ونوَّه عبد الفتاح بأنه سيتم أيضا تكريم جامعة كوريا الوطنية للتراث الثقافي لدورها المتميز في المحافظة على التراث الكوري وكذلك لتخريج كوادر أكاديمية مؤهلة للتعامل مع التراث الثقافي للإنسانية، وجمعية أصدقاء الفنان سيد درويش من مصر.


من جانبه، قال أمير نبيه رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية بالعلاقات الثقافية الخارجية إن دورة هذا العام فريدة لأنها تعكس التنوع الخلاق الموجود في المهرجان، وتؤكد أن الثقافة قادرة على مواجهة التحديات بكل ما فيها من تعبيرات، وأن المهرجان مرتبط بفكرة الحوار ومشاركة الآخر واكتشاف التنوع الخلاق.

فضائية صدى البلد المهرجان الدولي للطبول الفنون التراثية مسرح بئر يوسف الفنان انتصار عبد الفتاح

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