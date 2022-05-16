أول خطاب له.. رئيس الصومال يتعهد بعدم الانتقام والمضي قدما

فاز الرئيس الصومالي السابق حسن شيخ محمود برئاسة البلاد مرة أخرى في تصويت أجراه نواب البرلمان، أمس الأحد، في مطار فرضت عليه حراسة مشددة لتفادي هجمات قد يشنها متطرفون.

وصوت نواب البرلمان الصومالي الأحد لصالح الرئيس السابق حسن شيخ محمود الذي فاز برئاسة البلاد على حساب الرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الله محمد بأغلبية 214 صوتا مقابل 110 صوتا، في جولة إعادة ثالثة، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقوبلت أنباء فوز شيخ محمود بالتهليل وإطلاق أعيرة نارية في الهواء بالعاصمة مقديشو، إذ اعترف محمد عبد الله بالهزيمة ، وأدى الرئيس الجديد اليمين الدستورية على الفور.

وقال محمود في أول خطاب له من مجمع المطار في العاصمة مقديشو الذي تحرسه قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي: "علينا المضي قدما ولسنا بحاجة إلى ضغائن. ولا انتقام"، في إشارة إلى أنصار النظام السابق.

ووجه الشكر للرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الله بالقول: "إنه لأمر جدير بالثناء حقًا أن يقف الرئيس بجانبي".

وأكد أنه سيقود البلاد وفق قوانين ودستور البلاد، وسيتم حل جميع الخلافات في دائرة القانون، معربا عن سعيه فرض استقرار سياسي يخدم مصلحة البلاد.

