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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

رئيس البرلمان العربي عن رئاسة الصومال الجديدة: حدث تاريخي ونقطة تحول فارقة

صدى البلد

هنأ عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، اليوم، حسن شيخ محمود بمناسبه  انتخابه رئيسا لجمهورية الصومال، متمنيا له التوفيق والسداد في أداء مهامه لتحقيق آمال وتطلعات الشعب الصومالي.

 

وأكد رئيس البرلمان العربي أهمية أن يكون هذا الحدث التاريخي نقطة تحول في مستقبل الصومال وشعبه وأن يكون منطلقا لتسريع وتيرة التنمية  والتطور والازدهار والإعمار، للعبور بالبلاد من مرحلة الأزمة والصراع، والوصول إلى صومال موحد، إيذانا بعهد جديد تسوده قيم التآخي والمحبة والسلام.

 

وشدد العسومي على حرصه الدائم على تعزيز التعاون بين البرلمان العربي وجمهورية الصومال الفيدرالية ، مجددا التأكيد على دعم البرلمان العربي الكامل للصومال خلال تلك المرحلة الحاسمة من تاريخه.

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