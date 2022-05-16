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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنوفية يتابع أعمال لجنة المنشآت للوقوف على آخر التطورات

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

عقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، جلسة شهر مايو ٢٠٢٢ للجنة المنشآت الجامعية بحضور أعضاء اللجنة: نائبا رئيس الجامعة الدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والبحوث ، والدكتور نانسى أسعد للتعليم والطلاب ، والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة، والدكتور أيمن عبد الحميد المستشار الهندسى لرئيس الجامعة.

وبدأ رئيس الجامعة، الاجتماع بمتابعة أعمال اللجنة خلال شهر إبريل الماضى، وعرض الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى العمل بها وأهمها: المدينة الطبية، مبنى إدارة الجامعة، تعلية مستشفى الطوارئ، ومبنى العيادات الخارجية، وتعلية مستشفى الأورام، مبنى مدرجات كليات البر الشرقى، ومبنى مدرجات التربية النوعية، مبنى صالات متعددة الأغراض بكلية التربية، ومبنى المدرجات بكلية الصيدلة، وأعمال تطوير الموقع العام للمجمع النظرى، المعهد الفنى للتمريض بمنشية سلطان، وماتم تنفيذه حتى الآن بمنشآت جامعة المنوفية الأهلية، ومناقشة التقرير المقدم عن الموقف التتفيذى لأعمال الصيانة عن شهر إبريل ٢٠٢٢، وعرض المنصرف من الاعتمادات المالية حتى نهاية إبريل ٢٠٢٢.

وتضم اللجنة أيضا فى عضويتها الدكتور خالد الحسينى مدير مركز الاستشارات الهندسية، والدكتور أيمن حافظ عميد الزراعة، والدكتور محمود قورة عميد الطب، الدكتور صبحى شرف عميد التربية، الدكتور محمود الشيخ عميد الهندسة، الدكتور محمد زيدان عميد التربية النوعية، الدكتور محمد دومه رئيس قسم الهندسة المدنية، المحاسب محمد سعيد أمين عام الجامعة المساعد، المهندسة رباب الدالى مدير عام الشئون الهندسية، عبد المرضى يوسف مدير عام الشئون القانونية، سحر النجار مدير عام الشئون المالية، المهندس ربيع صلاح مدير المشروعات، المهندسة راندا فوزى مدير الترميمات.

المنوفية جامعة المنوفية المشروعات رئيس جامعة المنوفية

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