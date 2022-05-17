بحوزتهم أسلحة نارية .. ضبط عصابة تتاجر فى المواد المخدرة بالدقهلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية قيام (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذين من إحدى الشقق الكائنة بدائرة قسم شرطة جمصة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بالشقة المشار إليها ، وبحوزتهم (بندقية آلية - بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - كمية من مخدر البانجو وزنت 50 كيلو جرام - كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى - 7 هواتف محمولة) .

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.