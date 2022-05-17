وزير الأوقاف: المسجد يستعيد دوره الريادي في بناء الوعي الديني الوسطي

نشر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب مختار جمعة:"اجتماعنا بمديري المديريات اليوم أكد على مسابقة الزمن في تكثيف الأنشطة الدعوية بالمساجد حتى يستعيد المسجد دوره الريادي في بناء الوعي الديني الوسطي الرشيد المستنير وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية في المجتمع" .

وكان قد أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، انطلاق البرنامج الصيفي للأطفال كمرحلة أولى في يونيو المقبل، ولمدة ثلاثة أشهر.



وكتب وزير الأوقاف عبر حسابه الشخصي علي تويتر: "‏بمشاركة أكثر من ألفي إمام وواعظة ومحفظ ومحفظة ألف وخمسمائة مسجد على مستوى الجمهورية تشارك في البرنامج الصيفي للأطفال كمرحلة أولى تنطلق شهر يونيو المقبل لمدة ثلاثة أشهر إسهامًا في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى أبنائنا وبناتنا وسنعلن لاحقا أسماء المساجد المشاركة .