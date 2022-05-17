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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في 15 دقيقة .. فيوتشر يدك شباك الاتحاد 3-0

صدى البلد

أحرز فيوتشر ثلاثة أهداف فى 15 دقيقة  فى شباك الإتحاد السكندري من عمر الشوط الاول ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حالياً علي ملعب السلام فى الجولة الـ19 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وافتتح فيوتشر التهديف فى الدقيقة 25 بعد  تمريرة رائعة من محمد رضا بوبو إلى أحمد عاطف الذي انفرد بالمرمى وسدد كرة من يمين منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وأضاف فيوتشر الهدف الثاني فى الدقيقة 30 عن طريق أحمد رفعت بعد تسديدة متقنة من ركلة حرة مباشرة .

وتمكن فيوتشر من تسجيل الهدف الثالث فى الدقيقة 40 بعد عرضية من أحمد عاطف تصل داخل منطقة الجزاء ليقفز علي أثرها أيمن الصفاقسي ويسجل الثالث .

 

وأهدر فيوتشر هدف محقق فى الدقيقة 4 بعد تمريرة من أحمد رفعت إلى جوناثان لاعب فيوتشر الذي أرسل كرة عرضية من يسار منطقة الجزاء إلى محمد رضا بوبو الذي سدد كرة ارتطمت بالمدافع ومن ثم القائم الأيمن لفريق الاتحاد

ورد الاتحاد علي الفور بهجمه منظمة فى الدقيقة 9 بعد كرة عرضية رائعة من إبراهيم حسن من الطرف الأيمن بعد هجوم مرتد لتصل إلى مابولولو الذي سدد كرة بالقدم اليسرى من على القائم البعيد لتمر أعلى العارضة.

ويحتل فيوتشر المركز الخامس برصيد 28 نقطة ، بينما جاء الإتحاد فى المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة .

وضم التشكيل كلا من :

 حراسة المرمى .. محمود " جنش " 

خط الدفاع .. محمود مرعى ، مروان الصحراوى ، جوزيف جوناثان ، عمر كمال

خط الوسط .. ناصر ماهر ، كريم " نيدفيد " ، أيمن الصفاقسى ، محمد رضا

 الهجوم .. أحمد عاطف ، أحمد رفعت

بينما جاء تشكيل الاتحاد السكندرى بقيادة عماد النحاس كالتالى :

حراسة المرمى .. محمد عبد المنصف

 خط الدفاع .. محمود شبانة ، صبرى رحيل ، عبدالله نصيب ، كريم يحيى

 خط الوسط .. إبراهيم حسن ، أحمد نبيل " مانجا " ، خالد الغندور ، فوزى الحناوى

 الهجوم .. مابولولو ، مروان عطية

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