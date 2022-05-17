إحالة حمزة زوبع و16 آخرين للجنايات بتهمة نشر أخبار كاذبة.. خاص

أحالت النيابة العامة حمزة زوبع و16 آخرين إلي محكمة الجنايات في القضية رقم 4736 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 143 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 773 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.

وأتهمت النيابة في القضية كلا من حمزة سعد زوبع، وحسام الدين عبدالرحمن، والسيد فرج توكل، وعماد البحيري، وأمين يوسف، وعبدالحكيم عامر، وهشام متولي، وإسلام علواني، وإبراهيم سعيد، ومحمد أحمد، ومحمد محمد سعيد، وصهيب سامي، ومحمد أبو زيد، وطارق إبراهيم، وعلاء الدين فوزي، وأحمد فوزي، ومحمد حسام.

ويواجه المتهمون في القضية تولى قيادة جماعة إرهابية، والإنضمام لجماعة إرهابية، وإذاعة أخبار وإشاعات كاذبة في الداخل والخارج، وحيازة وإحراز وسائل تسجيل مخصصة لإنتاج وإذاعة الأخبار، وتمويل الإرهاب.