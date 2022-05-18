اتصور ببلاش.. الممشى السياحي في الوادي الجديد متنفس طبيعي للمواطنين.. شاهد

تحظى محافظة الوادي الجديد، بمساحات هائلة إلا أنها تعاني من نقص المنتزهات والملاهي الأمر الذى يدفع المواطنين للسفر خارج المحافظة لقضاء الإجازات، الأمر الذي دفع القيادات التنفيذية وعلي راسهم اللواء محمد الزملوط ، محافظ الاقليم ، الذى وجه بالشروع في تنفيذ أعمال الممشى السياحى وتعميمه على مستوى القرى والمدن لتوفير متنفس مناسب للمواطنين لقضاء اوقات الفراغ والاستمتاع بما تم تنفيذه من مشروعات ترفيهيه وخدمية للمواطنين.

و تم تنفيد مشروع الممشى بنجاح في جميع مراكز المحافظة وتم التشغيل فعليا في مراكز المحافظة الخمس وجاري استكمال التنفيذ في مدينة بلاط ومدينة الفرافرة ومدينة باريس والتي تم تنفيذ اغلبها بالجهود الذاتية ودعم الجمعيات ورجال الأعمال.

وأعلن المهندس جهاد المتولي ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد، أن رئاسة المركز بصدد الإنتهاء من كافة الأعمال بمشروع إقامة الممشي السياحي بمركز بلاط والذي تم إنشاءه بتوجيهات من اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وأوضح المتولي أن الممشي تم انشاؤه ليكون متنفس طبيعي للمواطنين مرفق بكافة الخدمات ويوفر فرص حقيقية لشباب المركز بإقامة عدد من الأنشطة التجارية والترفيهية عليه مثل الاكشاك وغيره من الخدمات.

وأضاف "المتولي " أن الممشي يبلغ طوله 160م وبعرض 8 م بتكلفة مالية 280 ألف جنيه، وذلك ضمن مشروعات تحسين البيئة بالخطة الاستثمارية للتنمية المحلية للمركز تنفذ في مشروعات الكهرباء والطرق والنقل وتدعيم الوحدات المحلية وتحسين البيئة.

واكد المهندس مجدي الطماوي سكرتير المحافظة المساعد ورئيس مركز الخارجه السابق، أن مشروعات الممشى السياحي أسفرت عن توفير عدد كبير من فرص العمل للشباب كمنافذ للبيع ومشروعات خدمية وتوفيهية كما تم تنفيذ حديقة حيوان علي نفس امتداد موقع الممشى السياحي ومراحل تطوير حديقة المطار لدعم الخدمات المقدمة للمواطنين وتم طرح مواقع الممشى السياحى أمام المستأجرين الراغبين في الاستفادة من المشروع والذي تضمن تنفيذ كافة الأنشطة المتاحة للتسلية والترفيه لتقديم خدمات متكاملة لرواد الممشى.

وأكد ان عدد من الشباب نجح في تنفيذ مشروعات بدعم من مبادرة مشروعك بالحصول علي قروض ميسرة لتنفيذ منافذ لبيع المنتجات الغير تقليدية وفقا لأحدث التقنيات وعوامل جذب الرواد وخاصة الأطفال في الممشى السياحى والتي تجاوزت اكثر من 120 مشروع متنوع على مستوي مشروعات الممشى بالقري والمدن.

وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن مشروع الممشى السياحي هو أحد المبادرات التي نفذتها المحافظة من اجل توفير عدد كبير من فرص العمل للشباب وخدق متنفس بيئي وحضاري للمواطنين كامتداد جديد المنتزهات المتكاملة علي مستوي القرى والمدن وهو ما تم تنفيذه بنجاح ولاقي حماسا كبيرا من الشباب لتنفيذ مشروعات متنوعة حققت نجاحا كبيرا بعد ان وفرت لهم المحافظة كافة سبل الدعم لانجاح مشروعاتهم.

وأضاف الزملوط ، أن الممشى السياحي بالخارجة كان مقياسا لنجاح المشروع حيث تم تنفيذ مجمع لعرض المنتجات البيئية واليدوية فائقة الإتقان والتي تتميز بها محافظة الوادى الجديد كالسجاد اليدوي والكليم والخوص والخزف والأرابيسك وصناعات الجريد والثوب الواحاتي وغيرها من المنتجات المتميزة حيث تحول المجمع لمزار كبير لكافة زوار المحافظة وساهم في توفير المناخ المناسب لعرض تلك المنتجات بصورة جيدة وجذابة.

يدكر أن مشروع الممشى السياحى بالوادي الجديد، هى فكرة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، كمنتزه عام ومتنفس جديد للمواطنين فى مدينة الخارجة فى ظل عدم وجود متنزهات وحدائق مفتوحة للمواطنين يستطيعون فيها قضاء الأعياد والإجازات لتتحول فكرة المشروع إلى أكبر تجمع مشروعات شبابية بأفكار غير تقليدية، وتصبح الوجهة الأولى للمواطنين من أهالى مدينة الخارجة والقرى التابعة لها.

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