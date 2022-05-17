زيادة الوزن أبرز أعراضها.. متلازمة تكيس المبايض خطر يهدد النساء

تعد متلازمة تكيس المبايض من أكثر المشكلات الصحية شيوعا بين السيدات والفتيات في العالم ومع ذلك لا تستطيع الكثير من النساء اكتشاف الإصابة بهذا المرض إلا بعد زيادة خطورته.

وفى الحقيقة تؤثر متلازمة تكيس المبايض على المرأة فى أمور متعددة وتسبب لها الام شديدة خلال فترة الحيض وتأخر الإنجاب.

ولكى تتمكن المرأة أو الفتاة من اكتشاف متلازمة تكيس المبايض فى مراحل مبكرة يجب على النساء معرفة أهم الأعراض التى تكشف الإصابة بها.



نكشف لكم أهم أعراض تكيس المبايض متعدد الكيسات (PCOS )، فعادةً ما تظهر خلال أواخر سن المراهقة أو أوائل العشرينات وفقا لما جاء فى موقع “HNS ” .

فترات غير منتظمة أو عدم وجود فترات على الإطلاق

صعوبة في الحمل نتيجة عدم انتظام التبويض أو فشل التبويض

نمو الشعر الزائد (الشعرانية) خاصة فى الوجه أو الصدر أو الظهر أو الأرداف

زيادة الوزن

ترقق الشعر وتساقط الشعر من الرأس

البشرة الدهنية أو حب الشباب

ترتبط متلازمة تكيس المبايض بزيادة خطر الإصابة بمشاكل صحية في وقت لاحق من الحياة ، مثل داء السكري من النوع 2 وارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم .