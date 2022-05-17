بعد اشتباكات عنيفة| باشاغا ينقل حكومته لـ سرت..ويؤكد:يمكننا دخول طرابلس بالقوة

قال رئيس الوزراء المعين من البرلمان الليبي فتحي باشاغا الثلاثاء، إن حكومته ستعمل انطلاقاً من سرت اعتباراً من الغد الأربعاء.

وغادر باشاغا طرابلس رفقة عناصر من قوات "لواء 444 قتال" التابع للمنطقة العسكرية بالعاصمة، إثر اندلاع مواجهات بين جماعات مسلحة بوسط المدينة.

وقال باشاغا:"توجهنا في سيارات مدنية لا يزيد عددها عن سيارتين إلى العاصمة الليبية طرابس..نحن مواطنون من حقنا وأنا من حقي كرئيس منتخب للحكومة أن أذهب إلى طرابلس".

وأشار إلى أن "جهة مالية ليبية كبرى وراء اشتباكات اليوم".

وأضاف باشاغا:"نستطيع دخول العاصمة طرابلس بالقوة لكن هذا لن يحدث..سنباشر أعمالنا من طرابلس عند التأكد أن ذلك لن يريق قطرة دم واحدة".

وتابع باشاغا أن حكومته لن تكتفي بالمشاهدة "بينما تقوم حكومة الدبيبة باستغلال الليبيين..نحن دعاة دولة ونظام واستقرار وطرابلس اليوم مدينة مختطفة".