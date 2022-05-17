عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد اشتباكات عنيفة| باشاغا ينقل حكومته لـ سرت..ويؤكد:يمكننا دخول طرابلس بالقوة

صدى البلد

قال رئيس الوزراء المعين من البرلمان الليبي فتحي باشاغا الثلاثاء، إن حكومته ستعمل انطلاقاً من سرت اعتباراً من الغد الأربعاء.

وغادر باشاغا طرابلس رفقة عناصر من قوات "لواء 444 قتال" التابع للمنطقة العسكرية بالعاصمة، إثر اندلاع مواجهات بين جماعات مسلحة بوسط المدينة.

وقال باشاغا:"توجهنا في سيارات مدنية لا يزيد عددها عن سيارتين إلى العاصمة الليبية طرابس..نحن مواطنون من حقنا وأنا من حقي كرئيس منتخب للحكومة أن أذهب إلى طرابلس".

خبير بالشأن الليبي: باشاغا دخل طرابلس بدعم المليشيات..وأمريكا لا تريد حلا للأزمة

ليبيا.. الدبيبة يتجول في طرابلس عقب مغادرة باشاغا ..فيديو

وأشار إلى أن "جهة مالية ليبية كبرى وراء اشتباكات اليوم".

وأضاف باشاغا:"نستطيع دخول العاصمة طرابلس بالقوة لكن هذا لن يحدث..سنباشر أعمالنا من طرابلس عند التأكد أن ذلك لن يريق قطرة دم واحدة".

وتابع باشاغا أن حكومته لن تكتفي بالمشاهدة "بينما تقوم حكومة الدبيبة باستغلال الليبيين..نحن دعاة دولة ونظام واستقرار وطرابلس اليوم مدينة مختطفة".

باشاغا سرت طرابلس ليبيا الدبيبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: العواصف الترابية التي تشهدها الدول العربية لن تؤثر على مصر |فيديو

وزير التموين لـ صدى البلد: المواطن لو مسجلش رقم تليفونه مش هنستبعده

اعتبارا من الخميس.. البنك المركزي يكشف مصير سعر الفائدة

قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.. زوجة موسيماني تستعد للإعلان عن مفاجأة مدوية

رويترز: توقعات برفع المركزي المصري أسعار الفائدة

سعر الذهب اليوم 17- 5- 2022

شاهد ظاهرة خسوف القمر لأول مرة في 2022| بث مباشر

حيلة شيطانية.. كيف قتلت سيدة زوجها مريض القلب بمنطقة الظاهر

ترشيحاتنا

سنحقق أهداف العملية العسكرية.. روسيا تتهم أمريكا بعرقلة مفوضات السلام مع أوكرانيا

فيكتوري بنينيانجبا يتقدم بالهدف الأول لطلائع الجيش أمام الزمالك بالدوري

اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الأفريقية|يلبي تطلعات شعوب القارة بحماية مقدراتها

القومي للأجور: اجتماع في سبتمبر لمناقشة تطبيق الحد الأدنى 2700 للقطاع الخاص

طهران: لقاء مرتقب لوزيري خارجية إيران والسعودية في بغداد

النشرة الدينية.. حكم العمرة مع وجود وشم أو تاتو على الجسد.. ما الفرق بين التفسير والتأويل والسر في خواطر الشعراوي؟.. خالد الجندي يرد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جوليان مور وأغاث روسيل وإيفا لونجوريا على السجادة الحمراء لحفل افتتاح كان

ريد كاربت مهرجان كان قبل لحظات من حفل افتتاح النسخة 75.. صور

أحمد السقا يقدم واجب العزاء فى خليفة بن زايد بسفارة الإمارات

أمريكا حاولت تفجير القمر بالنووي.. وحقيقة الصور المتداولة عن انشقاقه

فيديو

حرقت المطبخ على الهواء.. سيدة تصور جلسة طهي وتتسبب في كارثة

ما سر العلامة الحمراء على قبر طه حسين؟.. حفيدته تجيب.. فيديو جراف

تفاصيل القبض على مستريح الإسكندرية.. فيديو جراف

لو بتعاني من ارتفاع ضغط الدم .. إليك طرق طبيعية لعلاجه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

البحر وأنا

أحمد آل علي

الدولة المصرية.. اقتصاد صامد ونهج واعٍ

عبدالمعطى أحمد

صلاح منتصر كما عرفته

المستشار أسـامة الصعيدي

الإرهاب والوجه القبيح للسوشيال ميديا

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ