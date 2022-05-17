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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جماهير الزمالك تشن هجوما على لاعبي الفريق

صدى البلد

شنت جماهير الزمالك التي تواجدت باستاد القاهرة لمتابعة مباراة الأبيض أمام طلائع الجيش اليوم هجوما على لاعبي الفريق بعد الخسارة التي تعرض لها أبناء ميت عقبة بهدف دون رد.


وطالبت الجماهير بضرورة منح الفرصة للاعبين الناشئين في المباريات المقبلة في ظل حالة التخاذل لدى لاعبي الفريق الأول.


وخسر الزمالك أمام طلائع الجيش بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليتوقف رصيد الأبيض عند 41 نقطة يتصدر بهم المسابقة، في حين رفع الضيوف رصيدهم إلى 26 نقطة يحتل بهم المركز السابع.
ويستعد الفريق للقاء أسوان المقرر له يوم الاثنين المقبل 23 مايو الجاري،  في الدور  نصف النهائي لبطولة كأس مصر النسخة السابقة.


ويستعد الفريق للقاء أسوان المقرر له يوم الاثنين المقبل 23 مايو الجاري،  في الدور  نصف النهائي لبطولة كأس مصر النسخة السابقة.

جماهير الزمالك المصري طلائع الجيش الدوري المصري الزمالك أمام طلائع الجيش

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