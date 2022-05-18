وليد صلاح عبد اللطيف: 5 لاعبين يستحقون الرحيل عن الزمالك

قال وليد صلاح عبد اللطيف، لاعب الزمالك السابق، إن هناك علامات استفهام عديدة على أداء لاعبي الفريق الأبيض، وكذلك البرتغالي جوسفالدو فيريرا مدرب الفريق، الذي يقود المهمة كتجربة وليس للمنافسة على اللقب.

وأضاف عبد اللطيف، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن طريقة اللعب التي يعتمد عليها فيريرا، لم يستطيع اللاعبين الظهور بها، خاصة وأنها لا تصلح.

وأشار إلى أن إصرار فيريرا على نفس الطريقة وبعض اللاعبين رغم سوء أدائهم، بالإضافة إلى التغييرات الغريبة، أدى إلى سوء النتائج، موضحًا أن إسلام جابر وروقا ومحمد أوناجم وعمر السعيد وحازم إمام وحمزة المثلوثي، يستحقون الرحيل عن الزمالك مع نهاية الموسم الجاري، في ظل سوء مستواهم.

واختتم وليد صلاح عبد اللطيف، حديثه بمطالبة مجلس إدارة نادي الزمالك بالتدخل لوقف تراجع مستوى ونتائج الفريق، خاصة بعد الخسارة في مباراتين على التوالي ببطولة الدوري، مشددًا أن وقف مستحقات اللاعبين أمر ضروري وطبيعي في ظل سوء النتائج، لكنه قرارًا ليس حاسمًا.