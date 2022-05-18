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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الجماهير لعادل إمام في عيد ميلاده: كل سنة وأنت الزعيم وبخير

صدى البلد

يصادف أمس الثلاثاء عيد ميلاد النجم الكبير الزعيم عادل إمام الذى قدم أعمالاً مهمة فى مشواره الفنى تركت بصمة كبيرة مع جمهوره جعلته يحتل مكانة كبيرة فى الوسط الفنى وتربع على عرش الكوميديا المصرية و العربية حتى صار  عنوانًا للكوميديا المصرية بين الاشقاء العرب.


و قامت عدسة صدى البلد بسؤال الجماهير

تحب تقول اية للزعيم عادل إمام في عيد ميلادة ال ٨٤ ؟

و جاءت بعض الإجابات كالاتي :


حيث قال عمر : كل سنة و انت طيب يا زعيم و دايما فخر للسينما المصرية


و قال ادريس : انا سوداني و اتربيت علي افلام عادل إمام ، ربنا يخليك للعالم العربي و يبارك في عمرك

و اختتم كريم : انا بالنسبالي عادل إمام هو وسيلتي للخروج من الواقع " و لما بحب افصل من الدنيا و الشغل لازم اشغل اي فيلم لعادل امام 
 

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