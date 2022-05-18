النفط يصعد مدعوما بآمال تعافي الطلب في الصين

صعدت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء مدعومة بآمال تعافي الطلب في الصين مع تخفيف البلاد تدريجيا لبعض أشد قيود مكافحة كوفيد-19.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.15 دولار أو واحدا بالمئة إلى 113.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 0042 بتوقيت جرينتش. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.62 دولار أو 1.4 بالمئة إلى 114.02 دولار للبرميل معوضه بعض خسائرها بعد تراجع الأسعار بنحو اثنين بالمئة في الجلسة السابقة.

وحققت مدينة شنغهاي الصينية هدفا طال انتظاره بعدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا خارج مناطق الحجر الصحي لليوم الثالث على التوالي أمس الثلاثاء، ووضعت خططا يوم الاثنين لإنهاء إغلاق دائم أكثر من ستة أسابيع.

وذكرت مصادر في السوق نقلا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء أن مخزونات الخام والبنزين الأمريكية انخفضت في الأسبوع الماضي. وتعلن الحكومة الأمريكية بيانات المخزونات اليوم الأربعاء.

والثلاثاء انخفضت أسعار النفط، مع مقاومة المجر لمسعى في الاتجاه الأوروبي يهدف لحظر واردات النفط الروسية.

وهذه الخطوة قد تؤدي لتراجع الإمدادات العالمية، فضلا عن إقبال المستثمرين على جني الأرباح بعد موجة صعود في الآونة الأخيرة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.2% إلى 114.02 للبرميل بحلول الساعة 0327 بتوقيت جرينتش، بحسب وكالة ”رويترز“.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 35 سنتا أو 0.3% إلى 113.85 دولار للبرميل.

وصعد الخامان بأكثر من 2%، يوم الاثنين، في أعقاب قفزة بنسبة 4% يوم الجمعة.

وفشل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين، في جهودهم للضغط على بودابست لتغيير موقفها الرافض لمقترح فرض حظر نفط على روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا.

ويتطلب تمرير هذا المقترح موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد.

لكن محللين قالوا إن المعنويات بشأن الأسعار ما زالت مرتفعة بشكل عام، وسط تفاؤل بخصوص تعافي الطلب في الصين التي تتطلع لتخفيف قيود مكافحة كوفيد-19.

وكشفت بيانات من وزارة الطاقة الأمريكية الاثنين، أن المخزونات في احتياطي النفط الاستراتيجي انخفضت 538 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ 1987.

والاثنين، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بعد اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل، إنه ”لم يتوصل بعد إلى اتفاق بشأن حزمة سادسة من العقوبات على روسيا“.

وأضاف بوريل للصحفيين في تصريحات نقلتها ”رويترز“: ”لسوء الحظ، لم يتسن التوصل إلى اتفاق اليوم“.

وقبل ذلك، أعلنت المجر أن تكلفة وقف مشترياتها من النفط الروسي تتراوح بين 15 و18 مليار يورو، وطالبت بإعفائها من حظر النفط الذي يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إقراره.