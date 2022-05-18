الطقس غدا.. ارتفاع درجات الحرارة بكافة الأنحاء والعظمى بالصعيد 42 درجة

تشهد حالة الطقس غدا، الخميس، ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء.

ويكون الطقس غدا، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

أما عن حالة الطقس غدا، ليلا، يكون لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وحول الظواهر الجوية المؤثرة في الطقس غدا، يكون هناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية، وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، بكافة المحافظات، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى والصغرى 21

السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 20

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 35 للعظمى والصغرى 24

شمال الصعيد 36 للعظمى والصغرى 23

جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 25