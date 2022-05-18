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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ديربي جديد.. موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس الكؤوس الأفريقية لليد

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

أسفرت بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد عن موقعة ديربي جديدة بين الزمالك والأهلي في الدور النهائي للبطولة والمقرر إقامته يوم 19 مايو الجاري بالنيجر.

وصعد الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، بقيادة مديره الفني الإسباني أوليفير روي، إلى نهائي بطولة كأس الكؤوس الأفريقية بعد ما تغلب على فاب الكاميروني، بنتيجة 35 - 21، في مباراة نصف النهائي.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الفارس الأبيض على فاب الكاميروني بنتيجة 20 - 10.

 وتألق من الزمالك في مباراة اليوم حارس المرمى كريم هنداوي وأكرم يسري وعلي هشام وشادي خليل وعمر الوكيل بكار.

 ويلعب أبناء القلعة البيضاء في نهائي البطولة يوم الخميس المقبل مع الغريم التقليدي الأهلي.

 ويمتلك الزمالك 5 ألقاب بتلك البطولة، بينما توج الأهلي بـ4 ألقاب.

وكان الأهلى قد نجح فى تحقيق الفوز بأول وثانى مواجهاته أمام كيروكس الإثيوبى وبوسكو الإيفوارى، قبل الفوز على فاب الكاميرونى فى ختام الدور الأول ثم الفوز علي على نيامى بطل النيجر بنتيجة 44 / 18 في الدور ربع النهائي. 

كما نجح الزمالك فى تحقيق الفوز على فلاورز البنينى و نيامى النيجيرى قبل الفوز على كانو بيلارز فى ختام الدور الأول ثم الفوز على كيركوس الإثيوبى بنتيجة 54 / 31 في الدور ربع النهائي.

وكانت المواجهة الأخيرة التي جمعت بين الفريقين في بطولة السوبر الماضية قد انتهت بفوز رجال يد الأهلي في الدقائق الأخيرة على الزمالك بنتيجة 32-31 ليتأهل الأحمر إلى بطولة السوبر جلوب أكتوبر المقبل.

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