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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لاند روفر تكشف رسميا عن "ديفندر 130" في 31 مايو الجاري

لاند روفر ديفندر
لاند روفر ديفندر

أعلنت شركة "جاجوار لاند روفر" أن طرازها "ديفندر 130" سيتم الكشف عنه رسميا في 31 مايو الجاري، حيث سيتم أيضًا فتح باب الحجز والطلبات على الطراز.

 

تاـي لاند روفر ديفندر 130 الجديدة بطول 5.1 متر ، وبالتالي ستكون الأكبر من حيث تصميم الهيكل في التشكيلة المقدمة من "ديفندر". ستنضم ديفندر 130 إلى طرازي 90 و 110 بالإضافة إلى طراز السيارة التجارية Hard Top.

 

ظلت  لاند روفر  تتكتم ومتحفظة عن إعلان أية معلومات أو تفاصيل تقنية أو فنية بشأن ديفندر 130 ، لكنها أكدت أنها ستضم ثمانية مقاعد بتكوين 2-3-3 ، بالإضافة إلى تقنية الشاسيه المدمج المتقدمة التي شوهدت بالفعل في طرز ديفندر الأخرى.

 

قامت "لاندر روفر" بإصدار صور تشويقية لطراز ديفندر 130 مع صورة رسمية لها وهي تمشي على الكثبان الرملية ، مما يسلط الضوء على قدراتها على الطرق الوعرة والتضاريس الغير ممهدة وهي ميزتها الرئيسية، حيث يتم تصنيف 130 على أنها تتصدر نطاق الديفندر وأعلى تجهيزا وإمكانيات من 90 و110 وبالتالس يتكون أغلى في التكلفة بفارق كبير.

 

سوف يدخل طراز لاند روفر ديفندر 130 في منافسة شرسة و قوية مع طرز مثل أودي Q7 و BMW X7 في أوروبا ، و كاديلاك إسكاليد و جيب جراند واجونير في الولايات المتحدة.

 

تمتاز لاند روفر ديفندر 130 التقليدية في نسختها القياسية بقاعدة عجلات طويلة بالفعل، لكن هذا الطراز الجديد يكتسب 342 مم على الطول الإجمالي الحالي لطراز ديفندر 110 كما أنها أطول بـ 227 ملم من منافستها مرسيدس-بنز الفئة- G.

 

بالنسبة لمجموعة نقل الحركة، فمن المرجح أن تتنوع  حيث في العام الماضي ، تم تصوير نماذج أولية اختبارية بالكسوة التمويهية  بمحرك بنزين سداسي الأسطوانات هجين معتدل سعة 3 لتر، كما شوهدت نسخة أخرى وهي تجري اختبارات مع عوادم رباعية المخارج ، مما يشير إلى أنها يمكن أن تأتي أيضًا بمحرك V8 قويًا في إصدار يتصدر النطاق.

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