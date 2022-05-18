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رئيس التحرير
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تعليم

تعليم البحيرة تحيل طالبين بالشهادة الإعدادية للتحقيق لحيازتهما هاتفا محمولا داخل اللجنة

صدى البلد

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على إنتظام سير الامتحانات ، مؤكدا مع إستمرار رفع درجة الإستعداد بكافة اللجان التى تشهد امتحانات وتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية، وكذا الإستعدادات الخاصة بالإجراءات التأمينية للجان والكنترول ومقرات التصحيح وكل ما يتعلق بعملية سير الامتحانات.

 كما شدد اللواء المحافظ على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد والمسافات البينية الآمنة أثناء سير الامتحان حرصاً على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، مع تعقيم جميع مقار اللجان بصفة يومية وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة والالتزام بضوابط العملية الامتحانية والعمل على تحقيق الانضباط داخل اللجان لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين ابنائنا الطلاب.

وصرح يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة ان غرفه العمليات الرئيسية بالمديرية تابعت انتظام طلاب الصف الاول الثانوي داخل اللجان اليوم لأداء امتحان اللغه الانجليزيه وامتحان  نهاية العام في مادتى الجبر والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لطلاب الشهاده الاعداديه العامة.

 وشدد على ضرورة الالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات وتضافر كافة الجهود لتجنب حدوث أي مشكلات إدارية او معوقات فنية تؤثر على حسن سيرها وانتظامها والتواصل المستمر بغرفة العمليات المركزية المنعقدة بالمديرية على مدار الساعة والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية للمتابعه الفورية وتذليل أى معوقات تؤثر على أداء الطلاب .


 وتمت متابعة أداء طلاب الشهادة الاعدادية اليوم امتحانهم فى مادتى الجبر والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بنطاق ٦٥١ لجنه موزعة على جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة وبمتابعة انضباط اللجان والتزامها بتنفيذ كافة الضوابط المنظمة للعملية الامتحانية تم إحالة طالبين داخل لجنة ٢٠٨ بمدرسة الشهيد احمد ياسين الابتدائيه ولجنة ٢١٠ بمدرسة بنى ثروت الابتدائيه بإدارة أبو المطامير التعليمية للشئون القانونية لتطبيق قانون الغش الالكتروني عليهم لحيازتهم هاتف محمول داخل اللجنة أثناء امتحان مادة الجبر كما تم إحالة المتساهلين من الملاحظين والمراقبين للشئون القانونية أيضاً لإعمال قانون الغش الالكتروني.

 وبالنسبة لطلاب الصف الاول الثانوي فقد انتظم ٣٥٨٤١ طالب وطالبة في أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الاولى اليوم داخل ١١١ لجنه وتم التواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية ومركز التطوير التكنولوجي ومسؤلى المدارس للوقوف على مسار الامتحان الالكتروني وتمكن جميع الطلاب من التسجيل على منصة الاختبار الالكتروني  بنسبة ١٠٠٪ وأداء امتحان اللغه الانجليزيه بسهولة ويسر دون أي معوقات.

 وفى ذات السياق أكد وكيل الوزارة على أن أعمال كنترول الشهاده الاعداديه تسير بشكل منتظم مع بداية انطلاق الامتحانات ويتم تصحيح كراسات الإجابة ورصد الدرجات اولا باول حيث تم التشديد على توفير كافة التيسيرات اللازمة لإجراء أعمال التصحيح فى أجواء مناسبة ورصد الدرجات والمراجعة بدقة وشفافية وتوخي الحذر ومراعاة القواعد والمعايير اللازمة من الشفافية والحرص على مصلحة الطالب ومنحه حقه كاملا وتفادى أى أخطاء تضر بمصلحته.

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