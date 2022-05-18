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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة سوهاج تعلن البرنامج الزمني للترشح لمنصب عميد الطب البيطري

صدى البلد

أعلن الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، البرنامج الزمني للترشح لشغل منصب عميد كلية الطب البيطري، والذى يستمر في الفترة من ١٧ مايو الجاري وحتي ٨ يونيه القادم، موضحاً أن البرنامج الزمني تم إقراره يوم الثلاثاء ١٧ مايو.

واليوم تم إعلان الجدول الزمني للترشح لمنصب العميد، ويبدأ الأحد الموافق ٢٢ مايو تلقى طلبات الترشح وملفات التقديم، ويستمر ذلك حتي الأحد الموافق ٢٩ من نفس الشهر من الساعة ١٠ صباحاً حتى الساعة ٢ بعد الظهر، بمقر أمانة اللجنة بمكتب رئيس الجامعة.

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وأضاف "عبدالخالق"، أنه سيتم فحص أوراق المتقدمين وإعلان القائمة المبدئية للمرشحين يوم الثلاثاء الموافق ٣١مايو، يليه الأربعاء الموافق ١ يونيه فتح باب تلقي الطعون على المرشحين، أما البت في الطعون وإعلان القائمة النهائية للمرشحين سيتم يوم الاثنين الموافق ٦ من شهر يونيه القادم، بينما سيتم إعلان الجدول الزمني لعرض المرشحين لبرامجهم يوم الأربعاء الموافق ٨ يونيه القادم.

سوهاج رئيس جامعه الطب الترشح

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