محافظ سوهاج يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، الاجتماع الدوري الأسبوعي لمناقشة آخر المستجدات ونسب التنفيذ بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، وممثلي دار الهندسة التابعة لمجلس الوزراء، ورؤساء الوحدات المحلية، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية، والجهات المعنية.

تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة في مختلف القطاعات، وأبرز المعوقات والعمل على حلها، بالتعاون بين الجهات المعنية، ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية الموضوعة للانتهاء من كافة مشروعات المبادرة في الوقت المحدد، مشيرا إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية؛ لسرعة توصيل المرافق لكافة المشروعات التي تم الانتهاء منها في قطاعات " التنمية المحلية، والزراعة، والتضامن الاجتماعي "، والانتهاء من تنسيق المواقع العامة لتلك المشروعات .

ناقش الاجتماع عرض تقرير دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية بشأن المشروعات التي تم الانتهاء منها، والأخرى الجاري العمل بها، وعرض بعض الملاحظات، ووضع الحلول المناسبة بالتنسيق بين الجهات المعنية .

وعلى هامش الاجتماع قام محافظ سوهاج بتكريم كل من المهندس منتصر أبو الدهب خليل من المكتب الاستشاري لمشروعات " حياة كريمة "، والمهندس وائل ميخائيل مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، واشجان السيد حسن مدير المركز التكنولوجي بطما، وصلاح المازني مسئول متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة "، ونجوى إبراهيم عضو مكتب السيد الوزير المحافظ، نظرا لجهودهم وتفانيهم في أداء مهام العمل، حيث منحهم السيد المحافظ شهادات التقدير، معربا عن تقديره لمجهوداتهم خلال الفترة الماضية .