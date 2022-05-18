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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زراعة الشرقية تُنفذ يوم حصاد لـ محصول البصل المحمل مع القطن

حصاد لمحصول البصل
حصاد لمحصول البصل

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين من خلال توفير التقاوي والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية وإستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد إستخدام المياه بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الإكتفاء الذاتي وتقليل الإستيراد وزيادة الدخل القومي.

ومن جانبه  أشار المهندس محمد خليفة وكيل وزارة الزراعة  إلى قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بتنفيذ يوم حصاد لحقل إرشادي مزروع بمحصول البصل المحمل مع القطن بقرية ميت أبو علي بمركز الزقازيق وقرية كشيك بمركز أبو حماد، وذلك ضمن مشروع ترشيد إستخدام المياه في الأنشطة الزراعية في حضور الدكتور عبد المجيد مبروك بقسم بحوث البصل والدكتورة أميرة عطية الميهي بقسم بحوث التكثيف المحصولي بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية وعدد من المزارعين حيث بلغت إنتاجية الفدان 20.67 طن.

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أضاف وكيل وزارة الزراعة أنه في نهاية يوم الحصاد تم مناقشه أهم التوصيات الفنية للنهوض بإنتاجية محصول البصل والتعريف بأحدث الطرق في الزراعة والري واستخدام المبيدات الزراعية والرد على استفسارات المزارعين.

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